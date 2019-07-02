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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN
02.07.2019 - 13:31, Son Güncelleme:

283 bin imza toplandı, bağışlar 1.3 milyon Euro’yu aştı

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283 bin imza toplandı, bağışlar 1.3 milyon Euro’yu aştı

41 mülteciyle İtalya’nın yasak kararına rağmen Lampedusa Limanına giren Carola Rackete, Almanya’da kahraman, İtalya’da suçlu oldu. Kaptanın serbest bırakılması için açılan platformda bir anda 283 bin imza toplandı. Mahkeme masrafları için toplanan bağışlar ise 1.3 milyonu Euro’yu aştı.

Almanya ile İtalya arasında krize neden Sea Watch adlı yardım kuruluşuna ait ‘Sea Watch 3’ gemisinin kaptanı Carola Rackete için, İtalya’nın Köln Başkonsolosluğu önünde gösteri düzenlendi, uyarı nöbeti tutuldu. 41 kaçak göçmeni ölmekten kurtardığı için Almanya’da kahraman ilan edilen, İtalya’da ise yargılanmak üzere gözaltına alınan Rackete için, “Önce İnsanlık Gelir”, “Carola için Özgürlük” yazılı pankartlar açıldı. Kaptan Carola Rackete’nin serbest bırakılması için açılan change.org platformunda bir anda 283 bin imza toplandı. Bağışlar ise 1.3 milyon Euro’yu aştı.

283 bin imza toplandı, bağışlar 1.3 milyon Euro’yu aştı
‘CAROLA BİLDİĞİ YOLDAN ŞAŞMAZ’
Rackete’nin Alman ordusundan emekli üsteğmen olan babası Ekkehart Rackete, “Kızım kararlı ve analitik birisidir. Onun, benim ordudaki roket araştırma kısmında subay olmasını isterdim. Kızıma güveniyorum. O bildiği doğru yoldan şaşmaz. Daha önce İskoçya’da doğal parkta çalıştı. Döndükten sonra Sea Watch yardım örgütünün acilen kaptan patentli birine ihtiyaç olduğu haberini alınca, hemen Malta’ya uçtu. Ben yargıya güveniyorum” dedi.

283 bin imza toplandı, bağışlar 1.3 milyon Euro’yu aştı
NEDEN LAMPEDUSA’YI SEÇTİ
Almanya, Carola Rackete’nin serbest bırakılmasını isterken, İtalya ise kaçak göçe yardım, deniz hukukuna aykırı davranmak ve devlet güçlerine karşı gelmek suçlarından yargılanmasını istiyor. Rackete’nin mültecileri kurtarma hareketine karşı çıkanlar ise “Neden kendi memleketi Kiel Limanına götürmedi de İtalya getirdi” diye sorguluyor. Rackete’nin gemiyle memleketi Kiel’e gidebilmesinin ise 10 ya da 12 gün süreceği, bu nedenle daha fazla beklemeden en yakın liman olan Lampedusa’yı seçtiği belirtiliyor.

283 bin imza toplandı, bağışlar 1.3 milyon Euro’yu aştı
SALVİNİ: SAVAŞ EYLEMİ
31 yaşındaki Carola Rackete, Akdeniz’de boğulmaktan kurtardığı 41 mülteciyle, mültecilere Avrupa çapında bir çözüm bulunması için İtalyan karasularında iki hafta bekledi. Ancak ortak bir anlaşma çıkmadı. Bitkin düşen mültecilerin suya atlayacağı tehlikesi üzerine İtalya’nın “Giremezsin” uyarılarına rağmen Lampedusa Limanına girdi. İtalyan İçişleri Bakanı Matteo Salvini, kadın kaptanın bu hareketini “Savaş Eylemi” olarak niteledi. 31 yaşındaki kadın kaptanın gözaltına alınması İtalya’yla Almanya’nın arasını açtı. Rackete bir anda dünyanın yakından tanıdığı kadın kaptan oldu.

283 bin imza toplandı, bağışlar 1.3 milyon Euro’yu aştı

283 bin imza toplandı, bağışlar 1.3 milyon Euro’yu aştı

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