28 yıllık şampiyonluk hasreti bitecek mi?
İngiltere Premier Ligi'nde lider Liverpool son maçında New Castle United'ı 4-0 yenerken; en yakın takipçisi ile arasındaki puan farkını 6'ya çıkardı ve devreyi ilksırada tamamladı. Şimdi şu soruluyor, "28 yıllık şampiyonluk hasreti bitecek mi?"
İngiltere Premier Ligi'nde son şampiyonluğunu 1989-1990 sezonunda yaşayan Liverpool, İngiltere Premier Ligi'nin ilk yarısını en yakın takipçisi Tottenham Hotspur'un 6 puan önünde tamamladı. City ile girdiği amansız yarışta son haftalarda istikrarını sürdüren Kırmızılar, rakibinin son 4 maçın 3'ünü kaybetmesinin ardından bir anda zirvede tek kbaşına kaldı. Jurgen Klopp'un öğrencilerinin en yakın takipçisi ise son haftaların formda ekiplerinden ve üst üste 5 maçını da kazanan Tottenham Hotspur oldu.
Liverpool, ilk yarıda 51 puan toplarken; en iyi sezon başlangıcını yaptı. Son 8 maçından da galip ayrılan Merseyside ekibi, ilk yarıda yenilmeyen tek takım oldu. Bu istikrarın ardından Liverpool taraftarları ve İngiliz medyasında "28 yıl sonra lig şampiyonluğu gelecek mi?" soruları daha yüksek seslendirilmeye başlandı.
Son kupalarını kazandıkları 2011-12 sezonundan bir puan daha fazla toplayan Liverpool'un bir başka umut verici istatistiği ise yenilmezliğiyle ilgili. Zira, Premier Lig'de daha önce ilk yarıyı yenilgisiz lider tamamlayan Arsenal (2003-04), Manchester United (2010-11) ve Manchester City (2017-18) sezonu şampiyon tamamladılar. Liverpool, bu istatistiği yakalayan 4. ekip olurken; bu geleneği sürdürecek gibi görünüyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle