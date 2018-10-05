28 yaşındaki hastasına tecavüz etti
Münih’te kimseye anlatamadığı sorunları olduğu için psikoloğa başvuran 28 yaşındaki kadın, 70 yaşındaki doktorunun tecavüzüne uğradı.
MÜNİH’te görülen davanın iddianamesinde yer alan bilgiye göre olay şöyle oldu; 28 yaşındaki bir çocuk annesi kadın, kimseye hayır diyemediği için çevresindeki kişiler tarafından sık sık suiistimal edildi. Ailesinin de tavsiyesiyle bu durumdan kurtulmak için doktordan yardım almaya karar verdi ve Münih’teki psikolog Dr. Alain C.’ye başvurdu. Ancak doktor da hastasının bu durumundan faydalandı. Genç kadını otomobiline alıp şarap ikram etti. İlk tacizinde kadının itirazıyla karşılaştı. Ancak durmadı. İkinci kez sarkıntılık yaptı ve ardından kadına tecavüz etti.
Kadının şikayetçi olmasıyla mahkemeye çıkan doktor, hastasıyla normal bir hasta-doktor ilişkisi olmadığını söyledi. Ancak mahkeme bunu inandırıcı bulmadı ve 3 yıl 6 ay hapis ve 4 yıl meslekten men cezası aldı. Ancak doktorun avukatı bir üst mahkemeye başvurdu ve karar temyiz edildi. Doktor hapse girmezken, işine de devam etti. Şimdi ikinci kez yargılanıyor.
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