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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
AA / Fotoğraf arşiv
11.05.2018 - 14:23, Son Güncelleme:

28 üyeli AB’de en büyük pay Almanya’nın

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28 üyeli AB’de en büyük pay Almanya’nın

Almanya, cari fiyatlarla geçen yıl yaklaşık 3 milyar 300 bin euroluk GSYH ile AB GSYH’sinin 5’te birini oluşturdu.

Avrupa İstatistik Ofisi’nden (Eurostat) yapılan açıklamaya göre, 28 üyeli Avrupa Birliği’nin (AB) GSYH’si, geçen yıl cari fiyatlarla yaklaşık 15 milyar 300 milyon euro olarak gerçekleşti. Söz konusu miktarın yarısından fazlasını Almanya, Birleşik Krallık ve Fransa oluşturdu. Almanya, cari fiyatlarla geçen yıl yaklaşık 3 milyar 300 bin euroluk GSYH ile AB GSYH’sinin yüzde 21.3’ünü temsil ederek AB ekonomisindeki lider konumunu güçlendirdi.
Almanya’yı, AB GSYH’si içindeki payı 2016’ya göre geçen yıl yüzde 0.9 azalmasına karşın yüzde 15.2 olan Birleşik Krallık ve yüzde 14.9 olan Fransa izledi. Fransa’yı, yüzde 11.2 ile İtalya, yüzde 7.6 ile İspanya ve yüzde 4.8 ile Hollanda takip etti.
11 üye ülkenin GSYH’si geçen yıl AB toplamının yüzde 1’inden daha az gerçekleşti. Söz konusu ülkeler Malta, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Estonya, Letonya, Litvanya, Slovenya, Hırvatistan, Bulgaristan, Lüksemburg, Slovakya ve Macaristan olarak belirlendi.
19 üyeli Euro Bölgesi’nde ise GSYH, geçen yıl cari fiyatlarla yaklaşık 11 milyar 200 milyon euro seviyesinde gerçekleşti. Euro Bölgesi, AB’deki GSYH’nin yüzde 72.9’unu oluşturdu.

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