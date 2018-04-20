28 milyar euroyu yanlışlıkla havale etti!
Almanya’nın en büyük bankası Deutsche Bank yanlışlıkla tam 28 milyar euro havale yaptı. Basında yer alan ‘yanlış havale’ haberlerini banka yetkilileri doğruladı.
HAVALE edilen yüklü miktarın herhangi bir müşterinin hesabına değil de uluslararası alanda faaliyet gösteren borsa şirketine yapıldığı açıkladı. Havalenin yanlışlıkla yapıldığı belirtilirken, neden bu kadar yüksek miktarda bir paranın bir kerede havale edildiği ise açıklanmadı.
Havale işleminden kısa bir süre sonra hatanın fark edilmesi üzerine işlem iptal edilip 28 milyar euro yeniden bankanın hesabına geri alındı. Böylece yapılan hatadan dolayı bankanın hiçbir zararı oluşmadığı da belirtildi. Uzmanlar hatanın kullanılan bankacılık bilgisayar programının yeteri kadar güçlü olmamasından kaynaklandığını düşünüyor.
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