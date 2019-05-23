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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
23.05.2019 - 12:24, Son Güncelleme:

250 milyon Euro miras bıraktı

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250 milyon Euro miras bıraktı

70 yaşında hayatını kaybeden Avusturyalı efsane Formula 1 pilotu Niki Laude, geride bıraktığı dört çocuğu ve eşine bir servet bıraktı. İki kez evlenen Lauda’nın 250 milyon Euro miras bıraktığı tahmin ediliyor.

250 milyon Euro miras bıraktı1970’li yıllarda bugünün parasıyla Ferrari takımından yüklüce gelir elde ettiği belirtiliyor. 1976’da Ferrari’den 220 bin, 1976’da 700 bin ve 1978’de de 1milyon 800 bin Euro ücret alan Lauda, 1982’de tekrar yarışlara dönmek için bu kez 2 milyon 600 bin Euro para aldı. 1978’den 2017’ye kadar RTL Televizyonu’nda Formula 1 yarışlarını yorumladı. Bu süre içinde televizyondan ise yıllık yaklaşık bir milyon Euro ücret aldı.

İKİ KEZ UÇAK ŞİRKETİ KURDU
Kafasından çıkarmadığı şapka ve tanıtımını yaptığı ürünlerden ise yıllık kazancı bir milyon 500 bin Euro’yu buldu. Yedi yıl boyunca Mercedes’in Denetleme Kurulu üyeliğini de yapan Lauda, buradaki işinden dolayı yıllık yaklaşık 750 bin Euro para kazandı. İki kez uçak şirketi kurdu. Bu şirketlerden birini Avusturya Havayolları’na, diğerini de Air Berlin’e satarak bir servet kazandı.

İLK EŞİ MİRAS ALACAK MI?
Avusturya’daki villalarını, yatlarını ve diğer gayrimenkullerini de ekleyince, Lauda’nın servetinin yaklaşık 250 milyon Euro’yu bulduğu belirtiliyor. Lauda’nın hazırladığı vasiyetinde servetini mirasçıları arasında nasıl pay ettiği bilinmiyor. İlk eşini de mirasçıları arasında gösterip göstermediği de bilinmeyen başka bir nokta.

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