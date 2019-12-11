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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: Ing Images
11.12.2019 - 16:35, Son Güncelleme:

250 km hızla 150 km kaçtılar

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250 km hızla 150 km kaçtılar

Almanya’da Thüringen Eyaleti’nde polis, A44 otobanın Osthessen mevkinde içinde iki kişinin bulunduğu otomobil ‘dur’ ihtarına uymayınca, sürücünün peşinden 150 kilometre gitti. Uzun süren kovalamacaya havadan polis helikopteri de destek verdi. Polisten kaçan otomobilin hızı zaman zaman 250 kilometreyi aştı.

YAKLAŞIK 150 kilometre sonra sürücü Arnstadt yakınlarında durdu. İkili bu kez yaya olarak ormanlık alana doğru kaçmaya başladı ancak polis ikisini de kıskıvrak yakaladı. Biri 35 diğeri 41 yaşındaki iki şüpheli gözaltına alındı. Polis sözcüsü otomobilde bulunanların kovalama sonrası yakalanacaklarını anlayınca ormanlık alana kaçtıklarını ve içinde amfetamin bulunan bir torbayı sakladıklarını söyledi.
Amfetamin günümüzde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu adı verilen hastalıklara karşı kullanılan en etkin ilaçlardan biri olarak biliniyor.

 

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