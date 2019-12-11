250 km hızla 150 km kaçtılar

YAKLAŞIK 150 kilometre sonra sürücü Arnstadt yakınlarında durdu. İkili bu kez yaya olarak ormanlık alana doğru kaçmaya başladı ancak polis ikisini de kıskıvrak yakaladı. Biri 35 diğeri 41 yaşındaki iki şüpheli gözaltına alındı. Polis sözcüsü otomobilde bulunanların kovalama sonrası yakalanacaklarını anlayınca ormanlık alana kaçtıklarını ve içinde amfetamin bulunan bir torbayı sakladıklarını söyledi.

Amfetamin günümüzde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu adı verilen hastalıklara karşı kullanılan en etkin ilaçlardan biri olarak biliniyor.