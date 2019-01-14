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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Foto: Facebook
14.01.2019 - 13:03, Son Güncelleme:

25 yıllık rekoru kırdı

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25 yıllık rekoru kırdı

Rümeysa Ökdem, Salon Olimpik Deneme müsabakalarında 1994 yılından beri kırılamayan 20 yaş altı kadınlar yüksek atlama Türkiye rekorunu eline geçirdi.

Atletizmde İstanbul’un ev sahipliği yaptığı Salon Olimpik Deneme müsabakalarında Rümeysa Ökdem, yüksek atlamada 25 yıllık Türkiye rekorunu kırdı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ataköy Atletizm Salonu’ndaki müsabakalarda, bir Türkiye rekoru kırılırken, birçok atlet de en iyi derecesini geliştirdi. Geçen yıl Dünya 20 Yaş Altı Şampiyonası’nda finali kılpayı kaçıran Bursalı atlet Rümeysa Ökdem, 1,82 atlayarak salondaki en iyi derecesini 7 santimetre geliştirdi ve 1994’ten kalan 20 yaş altı kadınlar Türkiye salon rekorunu kırdı.

Bu dalda eski rekor, 1994 yılının 20 Şubat günü Atina’daki Balkan Salon Şampiyonası’nda yarışan Gülsün Durak tarafından 1,81’lik dereceyle yapılmıştı.

SANİYENİN BEŞTE BİRİ FARKLA REKORU KAÇIRDI

Rekor derecesi dışında en çok dikkat çeken performanslardan bir başkası yine Bursa bölgesinden Berke Akçam'dan geldi. Geçen yıl 400 engellideki gelişimiyle dikkat çeken Akçam, 60 metre engellide 7.90 koşarken, Serhat Bulut'a ait 7.85'lik Türkiye U18 salon rekoruna çok yaklaştı. Akçam, saniyenin yüzde beşi (0.05) farkla rekoru kaçırdı.

Gülle atmada üç hafta önce U18 rekorunu 5 kiloluk gülleyle 19.75'e yükselten Melih Yersel, bu kez 6 kiloluk gençler güllesiyle 17.47 attı ve PB (kişisel en iyi) gerçekleştirdi.

60 metre büyük erkeklerde Kayhan Özer 6.86 ile galip gelirken, üç adımda Mert Çiçek 15.89 ile salondaki en iyisini atladı. 60 metre engellide ise Türkiye rekortmeni Mikdat Sevler, 7.98 ile 8 saniyenin altında bir performansla sezonu açtı.

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