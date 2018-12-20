25 yÄ±lÄ±n en kÃ¶tÃ¼ gÃ¼nlerini geÃ§iriyor

25 yÄ±lÄ±n en kötü günlerini geçiriyor
SahasÄ±nda Leverkusen'e yenilen Schalke, yine hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yarattÄ±. Schalke son 25 yÄ±lda hiÃ§ bu kadar kÃ¶tÃ¼ sonuÃ§lar almamÄ±ÅŸtÄ±. Sezona Åžampiyonlar Ligi'ne katÄ±labilecek bir yerde ligi bitirme amacÄ±yla giren mavi beyazlÄ±lar, ÅŸimdi ligde kalma mÃ¼cadelesi verecek durama dÃ¼ÅŸtÃ¼.
BUNDESLIGA'da bu sezon en bÃ¼yÃ¼k hayal kÄ±rkÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± Schalke yaÅŸattÄ±. Sezon baÅŸÄ±nda en fazla transfer yapan takÄ±m olarak Ã¶ne Ã§Ä±kan mavi beyazlÄ±larÄ±n hedefi; ligi ilk Ã¼Ã§ sÄ±rada tamamlayarak yine ÅŸampiyonlar Ligi'ne katÄ±lmaktÄ±. Ancak bu hedefinden Ã§ok uzaklara dÃ¼ÅŸtÃ¼. PeÅŸ peÅŸe alÄ±nan olumsuz sonuÃ§larla bu amacÄ±ndan hayli uzaklaÅŸan Schalke, ÅŸimdi ligde kalma hesaplarÄ± yapar pozisyona geldi.Â
LEVERKUSEN'E DE YENÄ°LDÄ°
Sezonun 16. haftasÄ±nda sahasÄ±nda haftaiÃ§i Leverkusen ile onayan Schalke, taraftarÄ±na yine hÃ¼sran yaÅŸattÄ±. 2-1 yenilen mavi beyazlÄ±lar, 15 puanda kaldÄ±. 14. sÄ±raya gerileyen Schalke dÃ¼ÅŸme hatÄ±ndaki takÄ±mlarla puan farkÄ± da azaldÄ±.
DÃ¼ÅŸme potasÄ±nda bulunan Stuttgart ile bir, Hannover ve NÃ¼rnberg ile de sadece dÃ¶rt puan fark bulunuyor. Bu sezon sahasÄ±nda sekiz maÃ§ oynayan mavi beyazlÄ±lar, Ã¼Ã§ galibiyet ve beÅŸ yenilgi aldÄ±. Deplasmanda da sadece bir kez galip gelen Schalke, Ã¼Ã§ beraberlik ve dÃ¶rt yenilgi alarak inanÄ±lmaz kÃ¶tÃ¼ bir istatistik yakaladÄ±. Schalke sezonun ilk yarÄ±sÄ±nÄ±n son haftasÄ±nda Stuttgart deplasmanÄ±na Ã§Ä±kÄ±yor. Cumartesi gÃ¼nÃ¼ oynanacak maÃ§Ä± kaybetmesi durumunda yeni yÄ±la dÃ¼ÅŸme hattÄ±nda girecek.
AÃ‡ILIÅž MAÃ‡INDA LÄ°DER SAHAYA Ã‡IKIYOR
Sezonun ilk yarÄ±sÄ±nÄ±n son haftasÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ maÃ§Ä±nda lider Dortmund sahasÄ±nda lig ikincisi Gladbach'Ä± konuk ediyor. Ä°lk yarÄ±nÄ±n iki baÅŸarÄ±lÄ± takÄ±mÄ± arasÄ±nda oynanacak karÅŸÄ±laÅŸma yarÄ±n akÅŸam saat 20.30'da start alacak.
HaftaiÃ§i oynanan maÃ§ta DÃ¼sseldorf karÅŸÄ±sÄ±nda ilk yenilgisini alan Dortmund ile lig ikincisi Gladbach arasÄ±ndaki puan farkÄ± altÄ±ya dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼. Bu maÃ§ta Dortmund, galip gelip puan farkÄ±nÄ± yeniden dokuza Ã§Ä±karmanÄ±n hesaplarÄ±nÄ± yapÄ±yor.
Son Ã¼Ã§ lig maÃ§Ä±nÄ± gol yemeden ve tamamlayan B. MÃ¼nih'in rakibi ise Frankfurt.
Cumartesi gÃ¼nÃ¼ Frankfurt'ta oynanacak maÃ§Ä±n baÅŸlama saati 18.30.
HaftanÄ±n programÄ± ÅŸÃ¶yle:
YARIN
Dortmund - Gladbach (20.30)
CUMARTESÄ°
NÃ¼rnberg - Freiburg (15.30)
Leverkusen - Hertha Berlin (15.30)
Hannover - DÃ¼sseldorf (15.30)
RB Leipzig - W. Bremen (15.30)
Stuttgart - Schalke (15.30)
Frankfurt - B. MÃ¼nih (18.30)
PAZAR
Augsburg - Wolfsburg (15.30)
Hoffenheim -Â Mainz (18.00)
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