25 yÄ±lÄ±n en kÃ¶tÃ¼ gÃ¼nlerini geÃ§iriyor

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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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SÄ±radaki Haber

Avrupa
Ali VARLI / BERLÄ°N
20.12.2018 - 14:17, Son GÃ¼ncelleme:

25 yÄ±lÄ±n en kötü günlerini geçiriyor

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25 yÄ±lÄ±n en kötü günlerini geçiriyor

SahasÄ±nda Leverkusen'e yenilen Schalke, yine hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yarattÄ±. Schalke son 25 yÄ±lda hiÃ§ bu kadar kÃ¶tÃ¼ sonuÃ§lar almamÄ±ÅŸtÄ±. Sezona Åžampiyonlar Ligi'ne katÄ±labilecek bir yerde ligi bitirme amacÄ±yla giren mavi beyazlÄ±lar, ÅŸimdi ligde kalma mÃ¼cadelesi verecek durama dÃ¼ÅŸtÃ¼.

BUNDESLIGA'da bu sezon en bÃ¼yÃ¼k hayal kÄ±rkÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± Schalke yaÅŸattÄ±. Sezon baÅŸÄ±nda en fazla transfer yapan takÄ±m olarak Ã¶ne Ã§Ä±kan mavi beyazlÄ±larÄ±n hedefi; ligi ilk Ã¼Ã§ sÄ±rada tamamlayarak yine ÅŸampiyonlar Ligi'ne katÄ±lmaktÄ±. Ancak bu hedefinden Ã§ok uzaklara dÃ¼ÅŸtÃ¼. PeÅŸ peÅŸe alÄ±nan olumsuz sonuÃ§larla bu amacÄ±ndan hayli uzaklaÅŸan Schalke, ÅŸimdi ligde kalma hesaplarÄ± yapar pozisyona geldi.Â

25 yÄ±lÄ±n en kÃ¶tÃ¼ gÃ¼nlerini geÃ§iriyor

LEVERKUSEN'E DE YENÄ°LDÄ°
Sezonun 16. haftasÄ±nda sahasÄ±nda haftaiÃ§i Leverkusen ile onayan Schalke, taraftarÄ±na yine hÃ¼sran yaÅŸattÄ±. 2-1 yenilen mavi beyazlÄ±lar, 15 puanda kaldÄ±. 14. sÄ±raya gerileyen Schalke dÃ¼ÅŸme hatÄ±ndaki takÄ±mlarla puan farkÄ± da azaldÄ±.

DÃ¼ÅŸme potasÄ±nda bulunan Stuttgart ile bir, Hannover ve NÃ¼rnberg ile de sadece dÃ¶rt puan fark bulunuyor. Bu sezon sahasÄ±nda sekiz maÃ§ oynayan mavi beyazlÄ±lar, Ã¼Ã§ galibiyet ve beÅŸ yenilgi aldÄ±. Deplasmanda da sadece bir kez galip gelen Schalke, Ã¼Ã§ beraberlik ve dÃ¶rt yenilgi alarak inanÄ±lmaz kÃ¶tÃ¼ bir istatistik yakaladÄ±. Schalke sezonun ilk yarÄ±sÄ±nÄ±n son haftasÄ±nda Stuttgart deplasmanÄ±na Ã§Ä±kÄ±yor. Cumartesi gÃ¼nÃ¼ oynanacak maÃ§Ä± kaybetmesi durumunda yeni yÄ±la dÃ¼ÅŸme hattÄ±nda girecek.

25 yÄ±lÄ±n en kÃ¶tÃ¼ gÃ¼nlerini geÃ§iriyor

AÃ‡ILIÅž MAÃ‡INDA LÄ°DER SAHAYA Ã‡IKIYOR
Sezonun ilk yarÄ±sÄ±nÄ±n son haftasÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ maÃ§Ä±nda lider Dortmund sahasÄ±nda lig ikincisi Gladbach'Ä± konuk ediyor. Ä°lk yarÄ±nÄ±n iki baÅŸarÄ±lÄ± takÄ±mÄ± arasÄ±nda oynanacak karÅŸÄ±laÅŸma yarÄ±n akÅŸam saat 20.30'da start alacak.

HaftaiÃ§i oynanan maÃ§ta DÃ¼sseldorf karÅŸÄ±sÄ±nda ilk yenilgisini alan Dortmund ile lig ikincisi Gladbach arasÄ±ndaki puan farkÄ± altÄ±ya dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼. Bu maÃ§ta Dortmund, galip gelip puan farkÄ±nÄ± yeniden dokuza Ã§Ä±karmanÄ±n hesaplarÄ±nÄ± yapÄ±yor.

Son Ã¼Ã§ lig maÃ§Ä±nÄ± gol yemeden ve tamamlayan B. MÃ¼nih'in rakibi ise Frankfurt.

Cumartesi gÃ¼nÃ¼ Frankfurt'ta oynanacak maÃ§Ä±n baÅŸlama saati 18.30.

HaftanÄ±n programÄ± ÅŸÃ¶yle:

YARIN

Dortmund - Gladbach (20.30)

CUMARTESÄ°

NÃ¼rnberg - Freiburg (15.30)

Leverkusen - Hertha Berlin (15.30)

Hannover - DÃ¼sseldorf (15.30)

RB Leipzig - W. Bremen (15.30)

Stuttgart - Schalke (15.30)

Frankfurt - B. MÃ¼nih (18.30)

PAZAR

Augsburg - Wolfsburg (15.30)

Hoffenheim -Â  Mainz (18.00)

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