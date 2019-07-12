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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / FOTOĞRAF: DPA
12.07.2019 - 12:52, Son Güncelleme:

3 camiye bomba ihbarı: 240 dakikanız var Müslümanları yok edeceğiz

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3 camiye bomba ihbarı: 240 dakikanız var Müslümanları yok edeceğiz

Almanya’nın Münih kentinde iki, İserlohn kentinde bir camide bomba ihbarları nedeniyle aramalar yapıldı. İkisi Türklere, biri de Araplara ait olan camilere yapılan ihbarlar asılsız çıktı. Gönderilen notta “240 dakikanız var. Elimizden geldiği kadar Müslümanları yok edeceğiz” ifadesi yer aldı.

MÜNİH yakınlarındaki Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Passing Hacı Bayram Camisi’ne perşembe günü yerel saatle 12.03’te aşırı sağcı bir örgütten gelen elektronik postada, camiye yerleştirilen plastik patlayıcının 16.00’da patlayacağı ve “240 dakikanız var. Elimizden geldiği kadar Müslümanları yok edeceğiz” ifadesi yer alıyordu. Tehdit üzerine tahliye edilen camide 40 polis ve köpeklerle bomba arandı. Çevredeki çalılıklar ve çöp kutuları da arandı. Polis, iki saat süren aramada ihbara ilişkin bir kanıt bulunamadığını açıklayarak güvenlik çemberini kaldırdı. Münih’te Araplara ait bir başka camiye de aynı şekilde bomba ihbarı yapıldığı ve caminin tahliye edilerek polisin orada da arama yaptığı öğrenildi. İhbarların asılsız çıkması üzerine camiler tekrar ibadete açıldı. Münih Başkonsolosu Mehmet Günay da Hacı Bayram camisine geçmiş olsun ziyareti yaparak yönetim ve vatandaşlardan bilgi aldı.

3 camiye bomba ihbarı: 240 dakikanız var Müslümanları yok edeceğiz

ŞEHİR TRAFİĞİ KİLİTLENDİ
Kuzey Ren Vestfalya’nın İserlohn kentindeki DİTİB Camisi’ne aynı gün saat 14.30 bomba ihbarı yapıldı. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Caminin bulunduğu bölgedeki tüm yollar trafiğe kapatıldı, Krefeld ile Düsseldorf kentlerinden özel bomba imha ekipleri istendi. Bomba uzmanlarının geç gelmesi şehir trafiğinde kaosa neden oldu. İtfaiye önlem olarak çevredeki bir ilköğretim okulunda geçici kamp oluştururken özel ekiplerin aramalarında ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.
Köln’deki DİTİB Genel Merkezi ve Köln Merkez Camisi’ne de 9 Temmuz’da benzer bir ihbar yapılmış, aramalar sonucu ihbarın asılsız olduğu anlaşılmıştı.

3 camiye bomba ihbarı: 240 dakikanız var Müslümanları yok edeceğiz

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