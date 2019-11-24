23 yıl sonra katil bulanacak mı?
Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti sınırları içinde kalan Grevenbroich’da 23 yıl önce tecavüz edilip vahşice öldürülen 11 yaşındaki Claudia Ruf’un katil zanlısına ulaşmak isteyen savcı, 800 kişiyi DNA testi için örnek vermeye çağırdı.
SAVCININ çağrısına uyan yaklaşık 500 kişi DNA için doku örneği verdi. İlkokul öğrencisi Claudia Ruf, 1996 yılının mayıs ayında tecavüz edildikten sonra öldürümüştü. Küçük kızın cesedi evinden 70 kilometre uzaklıkta, Bonn yakınlarındaki Euskirchen’de bulunmuştu. Aradan geçen 23 yıla rağmen katili yakalanamadı. Savcı, 2010 yılında da 350 kişiye DNA testi yaptırmış, ancak katile yine de ulaşılamamıştı. 9 yıl önce DNA testine tabi olanlar da yine test edilecek.
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