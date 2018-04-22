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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU/ LONDRA
22.04.2018 - 15:28, Son Güncelleme:

23 Nisan kutlaması Londra’da sokağa taştı

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23 Nisan kutlaması Londra’da sokağa taştı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl Londra’da iki farklı etkinlikle kutlanıyor. Londra Başkonsolosluğu, cumartesi günü içinde yer aldığı Rutland Lodge Sokağı’nı trafine kapatarak kutlarken, ikinci etkinlik ise bugün Londra Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra Temsilciliği Eğitim ve Kültür Ataşeliği tarafından gerçekleştiriliyor.

ULU önder Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye’nin Londra Başkonsolosluğu ve başkonsolosluğun yer aldığı Rutland Lodge Sokak’ta kutlandı. Başkonsolosluk binası önünde düzenlenen etkinliğe Başkonsolos Çınar Ergin ve eşi Deniz Ergin ev sahipliği yaptı. Başkonsolosluk sokağının araç trafiğine kapatıldığı törende 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın önemine işaret eden Ergin şunları söyledi; “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 98 yıl önce kurulmasıyla birlikte, ülkemizde egemenlik gerçek sahibine, yani millete verildi. Bu nedenle 23 Nisan tarihimizde çok önemli bir dönüm noktasıdır. Ulu Önder böylesine önemli bir günü geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza armağan etmiştir. Biz yetişkinlere düşen görev, çocuklarımızı geleceğe en iyi biçimde hazırlamaktır.”
Başkonsolos Ergin, daha sonra sözü bugünün sahibi olan çocuklara devretti.

23 Nisan kutlaması Londra’da sokağa taştı
Başkonsolos Çınar Ergin ve eşi Deniz Ergin.

23 Nisan kutlaması Londra’da sokağa taştı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Rutland Lodge Sokağı’nda kutlandı.

23 Nisan kutlaması Londra’da sokağa taştı
İnci Türkay’ın drama öğrencileri Atatürk ile ilgili marşlar söyledi ve Türk halkının bağımsızlık mücadelesini canlandırdı.

ŞARKILAR VE ŞİİRLERLE KUTLADILAR
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından İnci Türkay’ın drama öğrencileri sahne aldı. Çocuklar, 23 Nisan şarkıları ve Atatürk ile ilgili marşlar söyledi. Türk halkının bağımsızlık mücadelesi kareografi eşliğinde canlandırıldı. Cumhuriyet ve 23 Nisan Bayramı, şarkılar ve şiirler eşliğinde kutlandı. Pandomim sanatçısı ve eğitmeni Nurçin Karabıyık, Alain Serres’in kaleme aldığı ‘Çocuk Olmaya Hakkım Var’ başlıklı kitaptan atolye yaptı. Programa Manchester’den katılan müzik öğretmeni Utku Ülker, çocuk korosunı yönetti. Folklör ve dans grubu çalışmaları yapan Sinem Güleryüz’ün çocuk ekibinin ‘Zeybek’ gösterisi büyük beğeni aldı. Saat 14.00’te başlayıp 18.00’e kadar süren etkinlikte çocuklar yüz boyama, maske, oyun parkları, oyun grupları ve eğlenceli atölyeler ile 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşadı.
Etkinlikler sırasında Başkonsolosluk çalışanları tarafından çocuklar ve velilere yiyecek ve içecek ikramı yapıldı.

23 Nisan kutlaması Londra’da sokağa taştı
Sinem Güleryüz’ün çocuk ekibinin ‘Zeybek’ gösterisi büyük beğeni aldı.

23 Nisan kutlaması Londra’da sokağa taştı
Pandomim sanatçısı ve eğitmeni Nurçin Karabıyık, pandomim atölyesi düzenledi.

23 Nisan kutlaması Londra’da sokağa taştı
Başkonsolos Çınar Ergin ve drama öğrencileri.

23 Nisan kutlaması Londra’da sokağa taştı
Kutlamaya Büyükelçilik ve Başkonsolosluk görevlileri de katıldı.

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