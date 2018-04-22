23 Nisan kutlaması Londra’da sokağa taştı
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl Londra’da iki farklı etkinlikle kutlanıyor. Londra Başkonsolosluğu, cumartesi günü içinde yer aldığı Rutland Lodge Sokağı’nı trafine kapatarak kutlarken, ikinci etkinlik ise bugün Londra Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra Temsilciliği Eğitim ve Kültür Ataşeliği tarafından gerçekleştiriliyor.
ULU önder Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye’nin Londra Başkonsolosluğu ve başkonsolosluğun yer aldığı Rutland Lodge Sokak’ta kutlandı. Başkonsolosluk binası önünde düzenlenen etkinliğe Başkonsolos Çınar Ergin ve eşi Deniz Ergin ev sahipliği yaptı. Başkonsolosluk sokağının araç trafiğine kapatıldığı törende 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın önemine işaret eden Ergin şunları söyledi; “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 98 yıl önce kurulmasıyla birlikte, ülkemizde egemenlik gerçek sahibine, yani millete verildi. Bu nedenle 23 Nisan tarihimizde çok önemli bir dönüm noktasıdır. Ulu Önder böylesine önemli bir günü geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza armağan etmiştir. Biz yetişkinlere düşen görev, çocuklarımızı geleceğe en iyi biçimde hazırlamaktır.”
Başkonsolos Ergin, daha sonra sözü bugünün sahibi olan çocuklara devretti.
Başkonsolos Çınar Ergin ve eşi Deniz Ergin.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Rutland Lodge Sokağı’nda kutlandı.
İnci Türkay’ın drama öğrencileri Atatürk ile ilgili marşlar söyledi ve Türk halkının bağımsızlık mücadelesini canlandırdı.
ŞARKILAR VE ŞİİRLERLE KUTLADILAR
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından İnci Türkay’ın drama öğrencileri sahne aldı. Çocuklar, 23 Nisan şarkıları ve Atatürk ile ilgili marşlar söyledi. Türk halkının bağımsızlık mücadelesi kareografi eşliğinde canlandırıldı. Cumhuriyet ve 23 Nisan Bayramı, şarkılar ve şiirler eşliğinde kutlandı. Pandomim sanatçısı ve eğitmeni Nurçin Karabıyık, Alain Serres’in kaleme aldığı ‘Çocuk Olmaya Hakkım Var’ başlıklı kitaptan atolye yaptı. Programa Manchester’den katılan müzik öğretmeni Utku Ülker, çocuk korosunı yönetti. Folklör ve dans grubu çalışmaları yapan Sinem Güleryüz’ün çocuk ekibinin ‘Zeybek’ gösterisi büyük beğeni aldı. Saat 14.00’te başlayıp 18.00’e kadar süren etkinlikte çocuklar yüz boyama, maske, oyun parkları, oyun grupları ve eğlenceli atölyeler ile 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşadı.
Etkinlikler sırasında Başkonsolosluk çalışanları tarafından çocuklar ve velilere yiyecek ve içecek ikramı yapıldı.
Sinem Güleryüz’ün çocuk ekibinin ‘Zeybek’ gösterisi büyük beğeni aldı.
Pandomim sanatçısı ve eğitmeni Nurçin Karabıyık, pandomim atölyesi düzenledi.
Başkonsolos Çınar Ergin ve drama öğrencileri.
Kutlamaya Büyükelçilik ve Başkonsolosluk görevlileri de katıldı.
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