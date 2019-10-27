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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: dpa
27.10.2019 - 10:49, Son Güncelleme:

227 bin SPD’li oyunu kullandı

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227 bin SPD’li oyunu kullandı

Alman’da SPD Genel Başkan adayları ilk turda yeterli çoğunluğu elde edemedi. SPD’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 14 Ekim’de başlayan ve dün sona eren seçimlere, 425 bin 630 parti üyesinden 226 bin 775’i katıldı. Üyeler, internet üzerinden ve mektupla oy kullandı.

ARALIK ayında yapılacak kurultaydan sonra ‘eş genel başkanlık’ modeline geçmeye karar veren SPD’nin genel başkanlığı için 12 aday yarıştı. Seçimlerin ilk turunda, eş genel başkanlık görevini Brandenburg Eyalet milletvekili Klara Geywitz ile yapacağını açıklayan Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz yüzde 22.68 oranla en fazla oyu aldı. Federal Meclis milletvekili Saskia Esken ile bu görevi üstleneceğini açıklayan Kuzey-Ren Vestfalya eski Maliye Bakanı Norbert Walter-Borjans da yüzde 21.04 oranında oyla ikinci sırada yer aldı. Bu sonuçlara göre, 19-29 Kasım tarihlerinde yapılacak ikinci turda Scholz ve Geywitz ikilisi, Esken ve Walter-Borjans ikilisine karşı yarışacak.

KOALİSYON ANLAŞMAZLIĞI
SPD, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in CDU ve CSU ile kurduğu koalisyonla hükümette yer alıyor. Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Scholz ile Geywitz, koalisyon hükümetinin devam etmesini isterken, özellikle parti içindeki sol kanadın desteğini alan Walter-Borjans ile Esken ikilisi SPD’nin koalisyonda kalmasına sıcak bakmıyor. Bundan dolayı aralık ayında yapılacak genel kurulda, SPD’nin koalisyon hükümetinde kalıp kalmamasına ilişkin tartışmalar yaşanması bekleniyor.
SPD’nin mayıs ayında yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde 2014’e göre yüzde 11.4 oranında oy kaybetmesinin ardından Genel Başkan Andrea Nahles görevinden istifa etmişti.

 

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