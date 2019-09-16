22 yaşındaki Tayfun Kara silahlı saldırıda öldü
Danimarka’nın İshöj kentinde yaşanan silahlı saldırıda 22 yaşında Türkiye kökenli Tayfun Kara hayatını kaybetti.
BATI Kopenhag Polisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, İshöj kentinde pazar günü akşam saatlerinde silahlı saldırı yaşandığı belirtildi. Saldırıda 1 Türk’ün hayatını kaybettiği ve 1 kişinin yaralandığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ederken, sosyal medyada ‘Danimarka’da Yaşayan Türkler’ adıyla açılan sayfada ölen kişinin Tayfun Kara olduğu yazıldı.
1996 doğumlu Kara’nın İnternational Kuşça takımında futbol oynadığı belirtilen mesajda, “Nevzat-Nezahat Kara oğlu Tayfun Kara Danimarka’da vefat etmiştir. Güzel kardeşimiz Tayfun, ‘2016 Kusca Cup’ turnuvasında şampiyon olan ‘International Kuşça’ takımın yıldız futbolcusuydu. Bütün Kuşça halkının başı sağ olsun” denildi.
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