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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
DHA, AA
20.06.2019 - 11:18, Son Güncelleme:

22. şampiyonluğa Köln’de coşkulu kutlama

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22. şampiyonluğa Köln’de coşkulu kutlama

Spor Toto Süper Lig’de 2018-2019 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray’ın elde ettiği 22. şampiyonluk, Almanya’nın Köln kentinde kutlandı.

KÖLN Galatasaraylılar Derneği’nin organize ettiği gecede 22. şampiyonluk kupasının yanı sıra, 18. kez kazanılan Ziraat Türkiye Kupası da sergilendi.

22. şampiyonluğa Köln’de coşkulu kutlama

Taraftarlar kupalarla fotoğraf çektirdi. Köln Galatasaraylılar Derneği Başkanı Yakup Peker, burada yaptığı konuşmada, her türlü zorluk ve engeli aşarak kendilerine şampiyonluk sevinci yaşatan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz başta olmak üzere yöneticilere ve teknik direktör Fatih Terim’e teşekkür etti.

22. şampiyonluğa Köln’de coşkulu kutlama

Peker, “Galatasaraylı olmak demek, sadece şampiyonluklarla açıklanamayan, sadece kültürle tarif edilemeyen, sosyal dayanışmayla, sevgiyle, olağanüstü güçlü kazanma arzusu ve sınır tanımaz büyüme hırsıyla anlatılamayan bir yaşam biçimine sahip olmak demektir. Galatasaraylılık bir sevdadır, gönülden yaşanır. Galatasaraylılık bir aşktır, ölümsüzdür” diye konuştu.

22. şampiyonluğa Köln’de coşkulu kutlama

Peker gecede konuşma yapan Türkiye’nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes ile Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik’e birer plaket verdi. Etkinliğin sonunda sanatçılar sahne aldı.

22. şampiyonluğa Köln’de coşkulu kutlama

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