22 milyon saat daha fazla çalıştılar
Almanya’da 2018 yılında polis, ağırlanan devlet başkanları, düzenlenen eylemler ve gösteriler nedeniyle yeni polis alımlarına rağmen 22 milyon saat fazla mesai yaptı. Böylece polis ülkede ‘en çok çalışan’ rekorunu kırdı.
POLİS Sendikası Başkanı Oliver Malchow, bu yıl ve gelecek yıllarda da polisin fazla mesai yapacağına işaret ederken “Bizim hesaplarımıza göre polisin fazla mesai yapması kısa vadede sürecek. İş koşullarında bir değişiklik olmayacak” diye konuştu.
44 BİN POLİS ALINACAK
Polisin yoğun mesaisini düşürmek ve emniyetteki açığı kapatmak için federal hükümet 2021 yılına kadar 44 bin polis alımı gerçekleştirecek. Bu kadar yeni polisin işe alımının da açığı kapatmaycağını belirten Malchow, daha fazla polisin işe alınmasını talep etti. Polis Sendikası Başkanı, Almanya’da polis yükünün eşit dağılmadığına da dikkat çekerek, yoğun mesainin sık sık ülke liderlerinin Almanya’yı ziyaret etmesine, durmak bilmeyen gösterilerin yapılmasına bağladı.
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