21 Türk sanatçıdan Londra’da ‘birlik ve kaynaşma’ sergisi
İngiltere’de yaşayan 21 Türk sanatçının 48 eserinden oluşan sergi, Londra’da açıldı. 22 Şubat tarihine kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek sergi ile İngiltere’deki Türk toplumu arasında kaynaşma ve birlik ruhunun kuvvetlendirilmesi amaçlanıyor.
TÜRKİYE’NİN Londra Başkonsolosluğu ve Londra Yunus Emre Enstitüsü tarafından 21 Türk sanatçının eserlerinden seçilerek açılan sergi, 48 sanat eserinden oluşuyor ve 22 Şubat tarihine kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek. Londra şehir merkezindeki 10 Maple Street adresinde yer alan serginin açılışına Başkonsolos Çınar Ergin, eşi Deniz Ergin, Konsolos Mert Sav, Londra YEE Direktörü Dr. Mehmet Karakuş, sanatçılar ve sanatseverler katıldı.
Londra YEE Direktörü Karakuş, serginin kahramanlarının hiç şüphesiz eserleri ile bu sergiye katılan sanatçılar olduğunu belirterek “Bu serüven, sayın başkonsolosomuzun fikrini bizlere açmasıyla başladı ve bugün kıymetli sanatçılarımızın eserleri Londra’da tüm sanatseverlerin beğenisine sunulmuş oldu. Amacımız sizleri bir araya getirmek, tanış olmanıza katkı sağlamak, tecrübelerinizi birbirinizle paylaşabilmeniz için bir ortam oluşturmaktı. Ümit ediyoruz bu niyetler başarı ile taçlanacacaktır. Bu güzellikleri bizlerle paylaştığınız için size teşekkür ediyoruz” dedi.
BU BİR YARIŞMA DEĞİLDİR
Birleşik Krallık’ta yaşayan ve toplumsal hayatın her kulvarında yoğun faaliyette bulunan canlı bir Türk toplumu bulunduğunu ifade eden Başkosolos Ergin de “Bu sanat sergisi ile toplumumuzun üyelerini bir araya getirmeyi istedik. Bu sergi bir yarışma değildir. Amacımız sanatla uğraşan ancak eserlerini sergileme imkânı bulamayan vatandaşlarımıza bir imkân yaratmak, amatör sanatçılarımızı teşvik ederken onların profesyonel sanatçılarımızdan ilham almalarına vesile olmak ve böylelikle toplumumuz arasındaki dayanışmaya katkı sağlamaktır. İçindeki dayanışma ve birliktelik ruhu kuvvetlendikçe, toplumumuzun Birleşik Krallık’taki görünürlüğü ve etkinliği de artıracaktır. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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