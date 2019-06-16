21 günde 3 bin 12 kilometre! Denizli’ye ulaştılar
Almanya’nın Stuttgart kentinden Denizli’nin Çivril ilçesindeki Bisiklet Festivali’ne katılmak için yola çıkan 2 bisiklet tutkunu, 21 günde 3 bin 12 kilometre kat ederek kente ulaştı.
DENİZLİ’nin Çivril ilçesindeki Akdağ İzcilik ve Doğa Kulübü (AKİDAK) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Bisiklet Festivali’ne Ekim Özkul (51) ile Alman arkadaşı Tibor Hovart (63) Almanya’nın Stuttgart kentinden katıldı. 25 Mayıs’ta Almanya Stuttgart’tan yola çıkan ve günde 150 kilometre yol yaparak 3 bin 12 kilometre yol kat eden iki bisiklet tutkunu, 21 gün sonra Çivril’e ulaştı. Festival kamp alanına girişte diğer bisiklet tutkunları tarafından alkışlanan ikili, ilk defa böyle bir yolculuk yapıklarını belirterek mutlu olduklarını söyledi.
Özkul, tatilini memleketi Çivril’de düzenlenen Bisiklet Festivali’ne göre ayarlayarak Alman arkadaşıyla birlikte yola çıktıklarını belirterek, Çivril Bisiklet Festivali’nin kapanışının ardından yine bisikletle Kuşadası’na geçeceklerini ifade etti. Festivale ilk defa katıldığı söyleyen Özkul, “Kaderimizde bu da varmış. Memleketimde düzenlenen bir organizasyona katıldığım için çok mutluyum. Alman arkadaşımla eğlenceli bir yolculuk geçirdim. Sağ olsun bana yol arkadaşlığı yaptı” dedi.
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