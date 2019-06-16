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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA
16.06.2019 - 13:24, Son Güncelleme:

21 günde 3 bin 12 kilometre! Denizli’ye ulaştılar

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21 günde 3 bin 12 kilometre! Denizli’ye ulaştılar

Almanya’nın Stuttgart kentinden Denizli’nin Çivril ilçesindeki Bisiklet Festivali’ne katılmak için yola çıkan 2 bisiklet tutkunu, 21 günde 3 bin 12 kilometre kat ederek kente ulaştı.

DENİZLİ’nin Çivril ilçesindeki Akdağ İzcilik ve Doğa Kulübü (AKİDAK) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Bisiklet Festivali’ne Ekim Özkul (51) ile Alman arkadaşı Tibor Hovart (63) Almanya’nın Stuttgart kentinden katıldı. 25 Mayıs’ta Almanya Stuttgart’tan yola çıkan ve günde 150 kilometre yol yaparak 3 bin 12 kilometre yol kat eden iki bisiklet tutkunu, 21 gün sonra Çivril’e ulaştı. Festival kamp alanına girişte diğer bisiklet tutkunları tarafından alkışlanan ikili, ilk defa böyle bir yolculuk yapıklarını belirterek mutlu olduklarını söyledi.

21 günde 3 bin 12 kilometre Denizli’ye ulaştılar


Özkul, tatilini memleketi Çivril’de düzenlenen Bisiklet Festivali’ne göre ayarlayarak Alman arkadaşıyla birlikte yola çıktıklarını belirterek, Çivril Bisiklet Festivali’nin kapanışının ardından yine bisikletle Kuşadası’na geçeceklerini ifade etti. Festivale ilk defa katıldığı söyleyen Özkul, “Kaderimizde bu da varmış. Memleketimde düzenlenen bir organizasyona katıldığım için çok mutluyum. Alman arkadaşımla eğlenceli bir yolculuk geçirdim. Sağ olsun bana yol arkadaşlığı yaptı” dedi.

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