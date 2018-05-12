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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
12.05.2018 - 13:44, Son Güncelleme:

2030'da Avrupa'nın yüzde 8'i Müslüman olacak

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2030'da Avrupa'nın yüzde 8'i Müslüman olacak

Müslümanların Avrupa'daki sayısının 44 milyonu, ABD'de ise 5 milyonu aştığına dikkat çeken Küresel Müslüman Diaspora Raporu'na göre 2030 yılında Avrupa nüfusunun yüzde 8'i, Amerika nüfusunun ise yüzde 2.1'i Müslümanlardan oluşacak.

İSLAM Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) işbirliğinde iki gün boyunca İstanbul'da düzenlenecek "Müslüman Diasporası: Beklentiler ve Küresel Barış ve Refah için Zorluklar" konulu çalıştayda "Küresel Müslüman Diaspora Raporu" ele alınıyor.
Hükümet temsilcilerini, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üye devletlerinin diaspora yetkililerini, uluslararası kuruluş ve STK temsilcilerini bir araya getirecek çalıştayda, SESRIC'in Müslüman diasporası ile daha yakından ilgilenmek için son durumu tespit etmek amacıyla Eylül 2016'da başlattığı, gayrimüslim ülkelerde yaşayan Müslüman topluluklar hakkındaki "Küresel Müslüman Diaspora Projesi"nin ilk bulguları da değerlendiriliyor. 

5'TE 1'İ AVRUPA, AMERİKA VE AVUSTRALYA'DA
Gayrimüslim ülkelerdeki Müslüman diasporasının karşılaştığı en ciddi sorunları, deneyimleri ve algıları analiz eden çalışmaya göre, artan Müslüman nüfus artık sadece Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Asya-Pasifik bölgelerine özgü değil.
Küresel Müslüman Diaspora raporuna göre, dünyadaki Müslüman nüfusun beşte birinden fazlası bugün Avrupa, Kuzey Amerika ve Avustralya'da yaşıyor.
Müslümanların sayısının Avrupa'da 44 milyonu, ABD'de ise 5 milyonu aştığını gösteren rapor, Müslümanların bugün dünyadaki en büyük diasporalardan biri olduğunu ortaya koyuyor.

IRKÇILIK, İSLAMOFOBİ, AYRIMCILIK
Raporda elde edilen bulgular, gayrimüslim ülkelerde yaşayan Müslüman toplulukların temel sorunlarının ırkçılık, İslamofobi, devlet ve toplum tarafından uygulanan ayrımcılık olduğu görüşünü doğruluyor. Örneğin rapor için yürütülen çalışmalarda Londra'daki katılımcıların yüzde 56,1'i ırkçılık ve İslamofobinin İngiltere'de yaşamanın en büyük dezavantajı olduğunu söylüyor. Bu katılımcıların yüzde 72,7'si ise İngiltere'de yaşamanın başlıca avantajı olarak dini ve kültürel özgürlüğü işaret ediyor. Bu iki oran, devletin, bir yandan Müslüman toplulukların kültürel ve dini haklarını güvence altına aldığını bir yandan da Avrupa'da yükselen İslamofobi ve göçmen karşıtı duyguların etkisi altında kaldığını gözler önüne seriyor.

AVRUPA'DA EN ÇOK MÜSLÜMAN AVUSTURYA'DA
Müslüman sivil toplum kuruluşları, İngiltere, Almanya ve Fransa'da yapılan anketlerle hazırlanan çalışma sonucunda ortaya çıkan raporda, G8, G20, başlıca Avrupa ülkeleri, diğer Avrupa ülkeleri ve Müslüman toplumların yer aldığı diğer ülkeler başlıklarıyla 48 ülkedeki Müslümanların son durumu değerlendirildi. Tamamlandığında, Müslümanların eğitim, sosyoekonomik ve kültürel durumlarını analiz eden, o ülke yönetimleri ve halklarıyla ilişkilerini gösterecek "Müslüman Diaspora Atlası"nda da yer alacak bilgilere göre, Müslüman nüfus her zaman incelenen ülkelerin toplam nüfusuyla korelasyon göstermiyor. Örneğin ilk grupta yer alan G8 ülkelerinde Müslüman nüfus yüzde 1 ile yüzde 3,2 arasında değişiyor. ABD'deki Müslümanların sayısı 3,5 milyonu bulmasına rağmen, bu oran toplam nüfusun yüzde 1'ine denk geliyor. Kanada'da ise ikinci büyük dini grubu Müslümanlar oluşturuyor. Rapora göre, Avrupa'da en çok Müslüman nüfusa sahip ülkelerin başında yüzde 21,2 oranında Türkün yaşadığı Avusturya geliyor.

BELÇİKA İKİNCİ, ALMANYA ALTINCI SIRADA
İkinci sırada yer alan Faslı ve Türk Müslümanların çoğunlukta olduğu Belçika'yı Bulgaristan, Danimarka, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, Hollanda, Norveç, Rusya, Sırbistan, İspanya, İsveç, İsviçre ve Ukrayna izliyor.
Fransa'da Müslümanlar genellikle Tunus, Cezayir, Fas kökenli iken, Almanya'daki ana Müslüman grubun Türk, İngiltere'deki Müslümanların ise Hint ya da Pakistanlı olduğu görülüyor.
Kıtalara göre Müslümanların dağılımına bakıldığında ise en çok Müslüman sırasıyla Asya, Afrika, Avrupa, Amerika ve Okyanusya'da bulunuyor.

2030'DA SIRALAMA DEĞİŞECEK
Rapora göre, Müslümanların 2030'da Avrupa nüfusunun yüzde 8'ini, Amerika nüfusunun ise yüzde 2,1'ini oluşturacağı tahmin ediliyor. 2030'a kadar 1 milyon Müslüman barındıran ülke sayısının ise 79 olması, Belçika, Kanada ve Hollanda'nın bu ülkeler arasında ilk sıralarda yer alması öngörülüyor.
Müslümanların ibadet mekanı sayısını da gösteren raporda, Kanada'da 200'ü aşkın cami olduğu ifade ediliyor. Raporda, Fransa'da 2012'de 2 bin 449 mescit ve cami, İtalya'da ise 2013 yılında 749 cami olduğu bilgisi yer alıyor. Rusya'da 1991'de 300 olan ibadethane sayısının 2013 yılında bin 382'ye yükseldiği vurgulanan raporda, ABD'de bu sayının 2 bin 100'ün üzerinde olduğu belirtiliyor.
G20 ve başlıca Avrupa ülkelerinden oluşan ikinci grupta ibadethane sayısının düştüğü görülen rapora göre, Avustralya'da 28, Arjantin'de ise hepsi Buenos Aires'te bulunan 3 cami olduğu belirtiliyor. Bulgaristan'da bin 217 cami varken, Çekya'da sadece 4 cami bulunuyor.

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