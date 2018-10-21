‘2025 sosyal devletini inşa etmek istiyorum’
Almanya’nın Bavyera Eyaleti’nde yapılan seçimlerde yüzde 10’un altında oy alan SPD’nin Lideri Andrea Nahles, görevini devam ettirmekte kararlı olduğunu söyledi.
BILD am Sonntag gazetesine konuşan SPD Lideri Andrea Nahles, hem Bavyera seçimlerini değerlendirdi hem de kendi geleceğiyle ilgili konuştu. “Zor günleri aşmak SPD’nin ruhunda var” diyen Nahles, partisinin, Hessende iyi bir sonuç alacağını ve hükümeti kuracağına inandığını söyledi. Nahles, “Ben mücadeleyi devam ettirmeye kararlıyım. Ben eleştiriye açık biriyim, hatamı kabul etmeye hazırım. Ama ben ‘SPD Genel Başkanı olmam yanlıştı’ diye hiç aklımın ucundan bile geçirmedim. Tam tersine bu görevi yapmakta kararlıyım. Daha çok hedeflerim var. 2025 sosyal devletini inşa etmek istiyorum. ‘Avrupa’yı nasıl kurtarırız’ sorusu beni heyecanlandırıyor” diye konuştu.
GÖÇMEN BAŞBAKAN OLUR MU?
Anketlere Hessen’de haftaya pazar günü yapılacak seçimlerde Yeşiller oy patlaması yaşayacak. Yüzde 22 oy alacağı tahmin edilen Yeşiller, ya SPD ve Sol Parti’yle ya da FDP ile koalisyon kurma şansı var. Yeşiller’in öncülüğünde bir eyalet hükümetinin kurulması durumunda, partinin liste başı adayı Yemen kökenli Tarek al Wazir eyalet başbakanı koltuğuna oturacak ve Almanya’nın ilk göçmen kökenli eyalet başbakanı olacak. Hessen’de sevilen politikacılar anketinde başı çeken Wazir, Alman öğretmen anneyle Yemenli bir babanın oğlu.
MERKEL’İN KOLTUĞU TEHLİKEDE
Hesen’i Yeşiller’le birlikte yöneten CDU’un oyları ise anketlere göre yüzde 26 civarında. Sandıktan birinci parti çıkacak. Ancak CDU’lu Hessen Eyalet Başbakanı Volker Bouffier hükümeti kurabilecek mi? CDU hükümeti kuramazsa, CDU Lideri ve Başbakan Angela Merkel’in koltuğu tehlikeye girecek. Parti içinde “Hessen’de seçimi kaybedersek, hiçbir şeyin garantisi olmaz” sesleri yükselmeye başladı.
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