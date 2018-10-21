‘2025 sosyal devletini inşa etmek istiyorum’

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: AFP
21.10.2018 - 12:14, Son Güncelleme:

‘2025 sosyal devletini inşa etmek istiyorum’

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‘2025 sosyal devletini inşa etmek istiyorum’

Almanya’nın Bavyera Eyaleti’nde yapılan seçimlerde yüzde 10’un altında oy alan SPD’nin Lideri Andrea Nahles, görevini devam ettirmekte kararlı olduğunu söyledi.

BILD am Sonntag gazetesine konuşan SPD Lideri Andrea Nahles, hem Bavyera seçimlerini değerlendirdi hem de kendi geleceğiyle ilgili konuştu. “Zor günleri aşmak SPD’nin ruhunda var” diyen Nahles, partisinin, Hessende iyi bir sonuç alacağını ve hükümeti kuracağına inandığını söyledi. Nahles, “Ben mücadeleyi devam ettirmeye kararlıyım. Ben eleştiriye açık biriyim, hatamı kabul etmeye hazırım. Ama ben ‘SPD Genel Başkanı olmam yanlıştı’ diye hiç aklımın ucundan bile geçirmedim. Tam tersine bu görevi yapmakta kararlıyım. Daha çok hedeflerim var. 2025 sosyal devletini inşa etmek istiyorum. ‘Avrupa’yı nasıl kurtarırız’ sorusu beni heyecanlandırıyor” diye konuştu.

GÖÇMEN BAŞBAKAN OLUR MU?
Anketlere Hessen’de haftaya pazar günü yapılacak seçimlerde Yeşiller oy patlaması yaşayacak. Yüzde 22 oy alacağı tahmin edilen Yeşiller, ya SPD ve Sol Parti’yle ya da FDP ile koalisyon kurma şansı var. Yeşiller’in öncülüğünde bir eyalet hükümetinin kurulması durumunda, partinin liste başı adayı Yemen kökenli Tarek al Wazir eyalet başbakanı koltuğuna oturacak ve Almanya’nın ilk göçmen kökenli eyalet başbakanı olacak. Hessen’de sevilen politikacılar anketinde başı çeken Wazir, Alman öğretmen anneyle Yemenli bir babanın oğlu.

MERKEL’İN KOLTUĞU TEHLİKEDE
Hesen’i Yeşiller’le birlikte yöneten CDU’un oyları ise anketlere göre yüzde 26 civarında. Sandıktan birinci parti çıkacak. Ancak CDU’lu Hessen Eyalet Başbakanı Volker Bouffier hükümeti kurabilecek mi? CDU hükümeti kuramazsa, CDU Lideri ve Başbakan Angela Merkel’in koltuğu tehlikeye girecek. Parti içinde “Hessen’de seçimi kaybedersek, hiçbir şeyin garantisi olmaz” sesleri yükselmeye başladı.

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