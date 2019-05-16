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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN, BERLİN / Fotoğraf: AP
16.05.2019 - 16:10, Son Güncelleme:

‘2021’den sonra hiçbir siyasi makam için yokum’

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‘2021’den sonra hiçbir siyasi makam için yokum’

Başbakan Angela Merkel, Alman gazetesine verdiği mülakatta, şimdiye kadar olduğundan çok daha fazla Avrupa’nın geleceği için mücadele edeceğini söyleyince ortalık karıştı. “Merkel AB Komisyonu Başkanı olmaya mı hazırlanıyor” tartışmaları başladı. Rutte’yle görüşen Merkel bu konuya son noktayı koydu.

ALMANYA Başbakanı Angela Merkel, ‘Süddeutsche Zeitung’ gazetesine verdiği mülakatta Brexit’ten mülteci politikasına, Euro krizinden Türkiye ile ilişkilere kadar birçok konuda görüşlerini açıkladı. Türkiye’nin Avrupa için önemini vurgulayan Merkel, “Türkiye’nin AB’ye tam üyeliği konusunda müzakerelerin ucu açık yürüyor. Ben bizim için çok önemli olan bu ülkeyle özel ilişkilerden yana olduğumu söyledim. Siyasi değerler anlayışı konusunda birçok noktada ayrılıyoruz. Ama ortak çıkarlarımız var. Suriye’yi, terörle mücadeleyi düşünün. Dış politika her zaman değerler ve çıkarların karışımından oluşur. Burada doğru bir dengeyi bulmak gerekir” diye konuştu.

DEĞİŞİMLERE HAZIR OLMALIYIZ
Gelecek hafta yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerini de değerlendiren Merkel, şunları söyledi: “Ben de dahil birçok insan Avrupa’nın geleceği konusunda endişe taşıyor. Bu gelişme, diğerleriyle birlikte bende Avrupa’nın geleceği mücadelesinde artan sorumluluk hissini çok daha yükseltiyor. Manfred Weber’in Komisyon Başkanı olmasına destek veriyorum. Ama bu, başka görevler için Almanya’nın daha başka çok iyi şahsiyetleri bulunduğu gerçeğini de dışlamıyor.”
Merkel, Brexit, mülteci ve Euro krizlerinden ne ders çıkardığı sorusuna verdiği cevapta, Almanya’nın değişimlere hep hazır olması gerektiğini vurguladı: “Euro konusunda şimdi çok daha iyi bir yerdeyiz. Ancak Schengen konusunda henüz dağı aşamadık. Mülteci ve Euro krizinde farklı hareket etseydik, bugünkü sonuçlardan çok daha kötü sonuçlara ulaşırdık.”

‘NE SÖYLEDİYSEM, O GEÇERLİ’
Konu, Merkel’in Hollanda Başbakanı Mark Rutte’yi Berlin’de kabulünde de gündeme geldi. Merkel bu kez hiçbir yanlış anlaşılmaya yer bırakmayacak şekilde net konuştu: “2021’de genel seçimlerden sonra hiçbir siyasi makam hedefim yok. Buna Avrupa da dahil. Ama başbakan olarak Avrupa için tüm sorumluluğumu yerine getirmek için çalışacağım. Ben söyleşiyi Almanya Başbakanı olarak verdim ve Almanya Başbakanı olarak iyi işleyen bir Avrupa için yoğun çaba harcayacağımı söylemiş olmamın doğruluğuna inanıyorum. Onun dışında parti başkanlığına veda ederken ve 2021’de başbakan adayı olmayacağım kararımda ne söylediysem, o geçerlidir. Ben nerede olursa olsun, Avrupa da dahil, hiçbir yerde siyasi bir makam için yokum.”

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