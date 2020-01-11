2020’nin en gözde meslekleri

ŞANS oyunlarıyla bol para kazanılır mı bilemem ama, sağlam ve geleceği güvenli bir meslekte çalışarak, rahat ve refah içinde bir hayat sürdürebileceğimizi düşünüyorum.

* Nedir geleceği sağlam olan meslekler?

* 2020’nin en gözde meslek veya iş alanları hangileri?

ÇALIŞMADAN OLMAZ

Her şeyden önce şunu belirtelim; hangi meslek olursa olsun, yakın gelecekte de iyi ve bol para kazanmak için çalışkanlık gerekiyor. Çalışkanlığını yüksek kazançlı bir meslek veya branşta değerlendirenler, en azından bol paralı olma yolundaki dileğini kendi elleriyle gerçekleştirmenin temelini hazırlamış olur. Geld.de isimli internet platformu tarafından yapılan bir araştırmada, 2020’nin en çok tutulan ve en çok gelir getiren meslek dalları belirlendi. Araştırmada, bahsedilen platformun arama motorunda internet kullanıcıları tarafından en sık yapılan iş aramaları, istihdam açığı bulunan meslekler, en çok gelir sağlayan iş sahaları, 6 bin 600’ü aşkın maaş bordrosu bilgileri ve uzmanlarla geleceğe dönük yapılan görüşmelerden edinilen bilgiler esas alınmış. Araştırmadan çıkan sonuçlara ilişkin ilk özet şöyle;

Bilgisayar teknolojisi alanındaki danışmanlık hizmetleri, elektrik mühendisliği, yaşlı bakımı ve ‘Corporate Responsibility manager’ (kurumsal şirketlerde sorumluluk alma), gelecekte yıllarda büyük önem kazanmaya aday meslek ve iş sahaları olarak belirlendi.

YAZILIM GELİŞTİRME

Kısa adı ‘BITKOM’ olan Alman Enformasyon Ekonomisi, Telekomünikasyon ve Yeni Medya Derneği tarafından yapılan açıklamaya göre, bilişim teknolojisi (IT) alanındaki istihdam açığı yine rekor düzeyde. ‘IT danışmanlığı’ da aranan meslekler arasında giderek büyük ilgi görmeye başlıyor. Birçok şirket bu alanda danışmanlık yapabilecek yetişmiş iş gücü bulma zorluğu çektiği için hariçten ‘IT danışmanlığına’ rağbet giderek artıyor. Diğer bir ifadeyle, ‘IT danışmanları’ aranan kalifiye eleman olmakla kalmıyor, arz-talep dengesizliğinden bu branşta hizmet sunanlar, Almanya’da en iyi para kazananlar arasında yer alıyor. Bu alanda çalışanlar yılda 61 bin 600 Euro ile 75 bin 200 Euro (aylık 5 bin 100 ile 6 bin 300 Euro) arasında kazanç elde edebiliyorlar.

ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Fosil yakıtlarla çalışan otomobiller yerine elektrikle çalışan arabalara olan ilginin artmasıyla elektronik mühendislerine olan rağbet de giderek artıyor. Bunun en son örneği, dünyanın önde gelen elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın, Almanya’nın doğusundaki Brandenburg Eyaleti’ne üretim ünitesi kurma kararı oldu. Alman otomobil devi Volkswagen de elekrikli otomobil teknolojisine ağırlık vermeye başladı ve kardeş kuruluşu Audi için 2 bin kişiye kadar istihdam kararı aldı. İşe alınan kalifiye elemanların başında kuşkusuz elektronik mühendisleri başı çekiyor. Almanya’da elektronik muhendisinin yıllık ortalama geliri 60 bin 500 Euro.

DATA SCIENTIST VE ARTIST

Müşterilerinin tüketim alışkanlıkları hakkında veri toplayıp sunduğu ürünlerini optimize eden şirketlerin sayısı her geçen artıyor. Bu amaçla şirketlerde giderek artan sayıda müşterilere yönelik bilgi toplamakla görevlendirilenlerin sayısı artıyor. Bu işi yapanlara ‘Data Scientist’ deniliyor. ‘Data Scientist’ler müşterilerin tüketim alışkanlıklarına ilişkin veri toplarken ‘Data Artist’ olarak adlandırılan meslek grubundakiler, bu verileri görsel hale getiriyor. ‘Data Scientist’in yıllık geliri 58 bin 600 Euro, ‘Data Artist’ ise 48 bin 400 Euro.





SCRUM MASTER

Çevik (Agile) Yazılım Geliştirme alanında faaliyet gösteren ‘Scrum Master’ mesleği, 1980-1990 yıllarında, yazılım tasarım yöntemlerinde oluşan sıkıntıları ve memnuniyetsizlikleri gidermek amacıyla geliştirilen ‘Agile’ (çevik) metodolijisi çerçevesinde ortaya çıkmış. ‘Scrum Master’ın görevi, disiplinler arası ekiplerin iş birliğini koordine etmek. Bir nevi ekip koçluğu yapan ‘Scrum Master’, planlanan projelerin hedefine en kısa zamanda ulaşması için atılan adımları ve prosedürleri gözetiyor, koordine ediyor. Günümüzde birçok şirket, çevik (agile) çalışma metodlarından yararlandığı için gelecekte ‘Scrum Master’lara olan ilgi de giderek artacak. ‘Scrum Master’ın yıllık kazancı 56 bin 100 Euro.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Bir şirketin, ekolojik, sosyal ve ekonomik alanlardaki faaliyetlerini eşgüdümlü hale getiren, geleceğe dönük kurumsal stratejiler geliştiren ve kamuoyu nezdinde kurumsal saygınlığı artırıcı çalışmalardan sorumlu olana ‘Corporate Social Responsibility Manager’ deniliyor. Türkçesi, ‘kurumsal sosyal sorumluluk müdürü’ olarak adlandırılabilir. Bu alanda görev yapanlar, ağırlıklı olarak şirketin halkla ilişkiler, pazarlama ve yönetim kademesiyle yakın iş birliği içinde çalışıyorlar. Yıllık gelirleri yaklaşık 45 BİN 100 Euro.

HASTA VE YAŞLI BAKIMI

Almanya’nın önde gelen Bertelsmann Vakfı tarafından açıklanan son ‘Bakım Raporu’na göre, 2030 yılına kadar açık bulunan hasta ve yaşlı bakımı alanında tam zamanlı çalışan kalifiye eleman açığı bir hayli artacak. Gehalt.de internet platformunun genel müdürü Philip Bierbach, hasta ve yaşlı bakımı alanında meslek öğrenenlerin gelecekte iş bulma sıkıntısı yaşamayacaklarını, bu meslekte çalışanların gelecekte de hep aranan kalifiye eleman statüsünde olacaklarını belirtiyor. Yaşlı bakımı mesleğini icra edenler yılda 32 bin 300 Euro, hasta bakıcılar ise 37 bin 900 Euro kazanıyor.

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KESİN DÖNÜŞ ŞARTINDAN DOLAYI KARARSIZIM

Orhan ARK – Bükreş / Romanya

TÜRKİYE’de Kasım 1988’den bu yana elektronik mühendisi olarak çalıştığınızı, 51 olan emeklilik yaşınızı doldurduğunuzu, İstanbul Göztepe SGK’dan aldığınız bilgiye göre, tavandan tam aylık için 230 gününüzün eksik olduğnu öğrendiğinizi ifade etmişsiniz. Romanya’da 10 yıldan fazla sigortalı çalıştığınızı belirterek, eksik günlerinizi nasıl borçlanabileceğinizi bilmediğinizi, kararsız olduğunuzu, çünkü aylık talebi için işinizini sonlandırmanız ve kesin dönüş yapmanız gerektiğini öğrendiğinizi yazıyorsunuz.

Sayın okurumuz; Türkiye ile Romanya arasında 06.07.1999’da imzalanan ikili Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 01.03.2003 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu ülkede geçen sigortalı sürelerinizi 3201 sayılı yasa kapsamında Türkiye’ye borçlanarak, bu sürelerinizin memleketinizde geçmiş gibi saydırabilirsiniz. Ancak Türkiye’de 01.08.2019 tarihinde yürürlüğe giren yeni bir yasa nedeniyle Romanya’da geçen sigortalı sürenizden eksik olan 230 günü borçlanmanız halinde, bu süreniz 4/b sigorta kolunda, yani eski adıyla Bağ-Kur’da değerlendirilecektir. Borçlanacağınız yurtdışı süresi bin 260 günden daha az olacağı için, herhangi bir bir sorun yaşamazsınız, zira bu süreleriniz hizmet birleştirmesi kapsamında, 4/a sigorta koluna, yani SGK’ya aktarılır ve aylığınız, SGK’nın şartlarına göre bağlanır. 01.01.2020’den bu yana gün başına ödeyeceğiniz borçlanma miktarı 44.14 TL’ye çıktı. Eksik olan 230 gün için 10 bin 152.20 TL yatırmanız gerekiyor. Aylık bağlatmak için Türkiye’ye kesin dönüş yapmanız gerekmiyor. Aylık talebi için Romanya’da sigortaya tabi işten ayrılmanız yeterli.