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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
04.06.2019 - 16:21, Son Güncelleme:

2020'de kupayı almak için daha iyi olacağız

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2020'de kupayı almak için daha iyi olacağız

Alman Milli Futbol Takımı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup eleme maçlarına çıkıyor. İlk maçında Hollanda'yı 3-2 yenen Panzer, gruplarında şimdi peş peşe iki karşılaşma oynayacak. Panzer önce Beyaz Rusya ile sonra da Estonya ile karşı karşıya gelecek. Cumartesi günü Beyaz Rusya ile oynayacak solan Alman milliler, 11 Haziran'da da gruptaki üçüncü karşılaşmasını Estonya ile yapacak. Panzerlerin hedefi iki maçı da kazanıp gruplarında dokuz puana ulaşmak.

Alman milli takım kaptanı ve kalecisi Manuel Neuer ve defans futbolcusu Jonathan Tah dün basın toplantısı düzenledi. Manuel Neuer, gruplarında ilk maçı Hollanda ile yaptıklarını ve galip geldiklerini hatırlatarak, hedeflerinin bu iki maçta da galip gelmek oludğunu söyledi. Avrupa Şampiyonu olmak istediklerini belirten Neuer “2020'de kupayı almak için daha iyi olacağız” dedi.

2020de kupayı almak için daha iyi olacağız
Neuer, hastalığı nedeniyle milli takım başında bulunmayan Teknik Derektör Joachim Löw için oynayacaklarını belirterek “Bize güvenmesi gerektiğini göstermek istiyoruz. O biliyor, takımda iyi ve süper kişiliklerin bulunduğunu ve takımın onunu için galip gelmek istediğini” dedi.

Her iki maçta da kaleye geçmesi beklenen Neuer, kendisine ihtiyaç olduğu sürece futboldan kopmayacağını da kaydetti. Almanya'nın her iki maçı da saat 20.45'de oynanacak.

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