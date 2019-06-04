2020'de kupayı almak için daha iyi olacağız
Alman Milli Futbol Takımı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup eleme maçlarına çıkıyor. İlk maçında Hollanda'yı 3-2 yenen Panzer, gruplarında şimdi peş peşe iki karşılaşma oynayacak. Panzer önce Beyaz Rusya ile sonra da Estonya ile karşı karşıya gelecek. Cumartesi günü Beyaz Rusya ile oynayacak solan Alman milliler, 11 Haziran'da da gruptaki üçüncü karşılaşmasını Estonya ile yapacak. Panzerlerin hedefi iki maçı da kazanıp gruplarında dokuz puana ulaşmak.
Alman milli takım kaptanı ve kalecisi Manuel Neuer ve defans futbolcusu Jonathan Tah dün basın toplantısı düzenledi. Manuel Neuer, gruplarında ilk maçı Hollanda ile yaptıklarını ve galip geldiklerini hatırlatarak, hedeflerinin bu iki maçta da galip gelmek oludğunu söyledi. Avrupa Şampiyonu olmak istediklerini belirten Neuer “2020'de kupayı almak için daha iyi olacağız” dedi.Neuer, hastalığı nedeniyle milli takım başında bulunmayan Teknik Derektör Joachim Löw için oynayacaklarını belirterek “Bize güvenmesi gerektiğini göstermek istiyoruz. O biliyor, takımda iyi ve süper kişiliklerin bulunduğunu ve takımın onunu için galip gelmek istediğini” dedi.
Her iki maçta da kaleye geçmesi beklenen Neuer, kendisine ihtiyaç olduğu sürece futboldan kopmayacağını da kaydetti. Almanya'nın her iki maçı da saat 20.45'de oynanacak.
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