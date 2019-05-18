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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraf: dpa
18.05.2019 - 13:57, Son Güncelleme:

2020 yazında ‘GAFA’ için vergi geliyor

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2020 yazında ‘GAFA’ için vergi geliyor

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, Google, Amazon ve Facebook gibi büyük şirketlerin dijital gelirleri için asgari vergi seviyesi için çalıştıklarını belirterek, “Gelecek yıl yaz aylarında Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nünde (OECD) asgari vergilendirme konusunda bir anlaşmaya varacağımızı umuyorum” dedi.

BRÜKSEL’de Avrupa Birliği Maliye Bakanları toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Scholz, bakanların toplantısında dijital ekonomide büyük şirketlerin vergilendirilmesini masaya yatırdıklarını söyledi. Scholz, “OECD düzeyinde hatta G7 ve G20 seviyesinde uluslararası bir anlaşma yolundayız. Gelecek yıl yaz aylarında OECD’de asgari vergilendirme konusunda bir anlaşmaya varacağımızı umuyorum. Aynı zamanda şirketlerin vergilendirilmesi konusunda da dijital ekonominin daha iyi vergilendirilmesine yol açacak bir anlaşmaya ihtiyacımız olacak” değerlendirmesinde bulundu.
Almanya Başbakan Yardımcısı Scholz, en az dokuz AB ülkesinde mali işlem vergisi getirilmesine ilişkin olarak bu yılın üçüncü çeyreğinde ilerleme beklediğini de belirtti.

VERGİLER TOPLANACAK
OECD Genel Sekreteri Angel Gurria, 28 Nisan’da AA muhabirine yaptığı açıklamada, kısaca ‘GAFA’ olarak adlandırılan Google, Apple, Facebook ve Amazon gibi internet devlerinin vergilendirilebilmesini 2020’nin sonuna kadar yasal netliğe kavuşturacaklarını belirterek, “Bundan sonra gelişmekte olan ülkeler toplayamadıkları vergileri toplamaya başlayacak” değerlendirmesinde bulunmuştu.
Matrah Aşındırma ve Kar Kaydırma (MAKA-BEPS Base Erosion and Profit Shifting) Eylem Planı üzerinde 2012 yılından bu yana çalışan OECD’den, bu yılın mart ayında yapılan açıklamada, ‘Ekonominin Dijitalleşmesinin Yol Açtığı Mali Zorlukların Giderilmesine Dair Anlaşma’ adı altında dünyadan yaklaşık 130 ülkenin, ‘dijital devlerin faaliyette bulundukları ve kar ettikleri yerlerde vergilendirilmesi’ prensibi üzerinde anlaştığı duyurulmuştu.

500 MİLYAR DOLAR KAYIP
G20 ülkelerinin çağrısı üzerine OECD tarafından hazırlanan MAKA Eylem Planı’nın son halinin, bu yıl Japonya’da yapılacak G20 Zirvesi’ne sunulması bekleniyor. Vergi gelirlerinde yıllık yaklaşık 500 milyar dolara varan kaybı önlemeyi hedefleyen MAKA Eylem Planı, uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde çok taraflı çözüm üretme mekanizması oluşturarak vergi mevzuatını tek bir çatı altında toplamayı öngörüyor.
Eylem planı kapsamında oluşturulacak yasal zeminle, çok uluslu şirketlerin karlarını, ‘vergi cennetlerine’ kaydırmasının önüne geçilebileceği ve bu şirketlerin adil olarak vergi yükünü paylaşacağı belirtiliyor.
Bugün dijital ekonominin devlerinin, sadece merkez binalarının bulunduğu ülkelere vergi ödemesi toplumsal tepkilere de yol açıyor. Google ya da Facebook, İrlanda gibi vergi avantajı olan ülkelere merkez binasını kuruyor ve burada düşük vergi ödüyor. Bu firmalardan vergi alamayan hükümetlere, kamuoyunun baskısının giderek artması da dikkati çekiyor.

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