2019’da 848 milyon Euro’luk kartel cezası kesti

SÖZ konusu cezanın 2014’te 1.1 milyar Euro’luk yıllık rekora yakın olması dikkati çekti. En fazla etkilenen sektörler otomotiv çelik tedarikçileri, bisiklet toptan satışçıları ve çelik sektörü oldu. Alman Rekabet Kurumuna 2019’da bin 400 birleşme ve devralma işlemi bildirilirken, dijital ekonominin bu yıl kurumun çalışmalarında ana alanlardan birisi olduğu belirtildi.