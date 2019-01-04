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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN / Fotoğraflar: Arşiv
04.01.2019 - 10:25, Son Güncelleme:

2019 ‘siyasi depremler’ yılı olacak

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2019 ‘siyasi depremler’ yılı olacak

2019, çok derin siyasi değişimlere sahne olacak. Özellikle Avrupa Birliği projesi, Almanya’da Başbakan Angela Merkel hükümeti, Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron için tam bir kader yılı olacak. Avrupa başkentleri ve siyasi partilerde şimdiden bir panik havası esiyor.

2019 ‘siyasi depremler’ yılı olacak2017 seçimlerini “Daha çok Avrupa” vaadiyle kazanan Macron, ‘sarı yeleklilerin’ eylemleriyle ölüm sarmalına girmiş bulunuyor.
Mayısta AP seçimleri var.
Sağ popülist partiler sandıktan zaferle çıkarsa, AB projesi dağılma sürecine girecek.
Avrupa’daki muhafazakar halk partileri sağ popülist partilere gidecek oyları toplama ümidiyle koyu muhafazakar Alman Hıristiyan Sosyal Birlik Partili (CSU) Manfred Weber’i baş aday gösterdi. Weber, ‘mülteci göçüne kalıcı çözüm’, ‘sınır güvenliği’, ‘Türkiye’yle müzakerelere son verme’ gibi söylemleriyle popülist oyları toplamayı hedefliyor.
Avrupa’da cesareti kırılmış Sosyal Demokratlar, Hollandalı Frans Timmermans’la şanslarını deneyecek.
Birçok insanın Avrupa’da siyaset tarafından kendi kaderiyle baş başa bırakıldığı hissi taşıdığını söyleyen Timmermans, “Sosyal konulara ortak çözüm bulunmazsa, insanlar Avrupa’ya sırt çevirecek. Avrupa projesi çökecek” diyor.

MERKEL KALACAK MI?
Bir zamanlar rakip tanımayan, ancak mülteci politikasıyla Avrupa’da ve ülke içinde siyasi popülaritesi sönen Merkel başbakan olarak kalacak mı?
Dört yıllığına seçilen Merkel, 2021 seçimlerine kadar başbakan olarak kalmak, seçmene verdiği vaadini tutmak istiyor. Ama kendi partisi içinde bile Merkel’in seçimlere kadar iktidarda kalacağına pek ihtimal verilmiyor.
AP seçimleri Merkel için bir dönüm noktası olacak.
Merkel, AP seçimleri sonrası yerini CDU’nun yeni lideri Annegret Kramp Karrenbauer’e bırakabilir.
Böylece SPD’ye de koalisyondan ayrılmak için kaçırılmaz bir fırsat doğar.
Kramp Karrenbauer, Yeşiller ve FDP ile yeniden ‘Jamaika koalisyonunu’ deneyebilir.

TAŞLAR YERİNDEN OYNAYACAK
Sonbaharda ise Almanya’nın üç doğu eyaletinde seçimler var.
Aşırı sağcı AfD’nin en güçlü olduğu eyaletler. AfD sandıktan birinci parti çıkarsa, Almanya tam bir siyasi deprem yaşar.
Bu durumda sadece Merkel’i değil, Annegret Kramp Karrenbauer’i de kimse tutamaz.
Karrenbauer’e karşı genel başkanlık seçimini kaybeden koyu muhafazakar Friedrich Merz’e yeniden güneş doğar.
2019, Almanya’da hükümet ortağı SPD’nin de kader yılı olacak. Anketlerde dibe vuran SPD içinde koalisyondan ayrılma isteği büyüyor. AP ve eyalet seçimlerinde kendini toparlayamazsa, hükümetten ayrılması kaçınılmaz görünüyor.
O zaman SPD içinde taşlar yerinden oynar.
Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, şimdiden SPD’nin başbakan adayı olmaya hazırlanıyor.
Scholz, SPD’nin başbakan adayını erken belirlemesini istiyor. 2019, siyasi açıdan olağanüstü bir yıl olacağa benziyor.

 

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