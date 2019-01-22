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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.01.2019 - 18:04, Son Güncelleme:

2018’de Almanya’da en çok bu araçlar satıldı

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2018’de Almanya’da en çok bu araçlar satıldı

Almanya’da dizel krizi ve ardından peşpeşe gelen yasaklar, otomobil sevgisini azaltmadı. Geçen yıl 3.4 milyon yeni otomobil trafiğe çıktı. İşte en çok satanlar...

ALMANYA’DA 2018 yılında 3.4 milyon yeni otomobil trafiğe çıktı. Benzinli otomobillerin satışı arttı, dizel düştü. Elektrikli otomobil satışında rekor yok. Satılan yeni araçların yüzde 62.4’ü benzinli. 2017’de satılan yeni araçların yüzde 57.7’si benzinliydi. Benzinli araçlar dizel motorlu araçlardan çok daha fazla yakıt harcıyor ve karbondioksit salıyor. 2017’de yüzde 38.8 olan dizel motorlu yeni araç satışı geçen yıl yüzde 32.3’e düştü.
Norveç’te yüzde 31.2 ile rekor kıran elektrikli yeni otomobil satışı Almanya’da yüzde 1’de kaldı. 2018’de 36 bin elektrikli yeni otomobil trafiğe çıktı. Satılan hibrit otomobil sayısı 130 bin 258, gazlı otomobil sayısı ise 10 bin 804.

EN ÇOK SATAN MODELLER
Almanya’da geçen yıl en çok satan 20 otomobil modeli şöyle:
VW Golf: 211 bin 512.
VW Tiguan: 74 bin 749.
VW Polo: 70 bin 488.
VW Passat: 70 bin 7.
Mercedes C serisi: 62 bin 784.
Skoda Oktavia: 58 bin 444.
Audi A4: 53 bin 340.
Mercedes E serisi: 51 bin 175.
Mini: 50 bin 494.
Ford Focus: 49 bin 279.
Opel Corsa: 47 bin 848.
Ford Fiesta: 47 bin 224.
Opel Astra: 45 bin 932.
Audi A3: 45 bin 901.
Skoda Fabia: 44 bin 900.
BMW 1 serisi: 44 bin 143.
Seat Leon: 43 bin 45.
VW Touran: 42 bin 623.
BMW 5 serisi: 42 bin 358.
Ford Kuga: 42 bin 276.

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