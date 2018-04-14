TÜRSAB, 2018'de 40 milyon turist, 30 milyar dolar gelir bekliyor

TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Ana pazar olarak tanımladığımız Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinden gelen taleplerin olumlu seyretmesi neticesinde 2018 yılını, rekor kırarak 40 milyon ziyaretçi sayısıyla kapatacağımızı düşünüyorum. Yıl sonunda turizmden elde ettiğimiz gelirin de 30 milyar dolar seviyesini aşmasını ve bu çerçevede kişi başı ortalama turizm gelirimizin 750 dolar seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz" dedi.

İLK İKİ AYDA YÜZDE 35 ARTTI

Turizm Haftası vesilesiyle turizm sektöründeki gelişmeleri değerlendiren Bağlıkaya şunları söyledi: "Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan şubat ayı verileri, 2018 yılının ilk iki aylık döneminde Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısının yüzde 34,91 arttığını ortaya koyuyor. Özellikle ana pazar olarak tanımladığımız Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinden gelen taleplerin olumlu seyretmesi neticesinde 2018 yılını, rekor kırarak 40 milyon ziyaretçi sayısıyla kapatacağımızı düşünüyorum. Yıl sonunda turizmden elde ettiğimiz gelirin de 30 milyar dolar seviyesini aşmasını ve bu çerçevede kişi başı ortalama turizm gelirimizin 750 dolar seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Özlediğimiz günlere geldik gibi gözüküyor."



ALMANLAR VE RUSLAR YARIŞACAK

Bağlıkaya, 2018 yaz sezonuna yönelik rezervasyon taleplerinin çok iyi seyrettiğini anlatarak, "Türkiye’nin iki ana pazarı konumunda bulunan Almanya ve Rusya’dan gelen rezervasyon verileri çok olumlu. Almanya’dan yüzde 60, Rusya’dan da yüzde 30’un üzerinde rezervasyon artışları var. Bu yıl Almanya ve Rusya, 6 milyonlara ulaşacağını tahmin ettiğimiz rekor rakamlarla birincilik için yarışacak. Bununla birlikte İngiltere, Hollanda gibi son iki yıllık dönemde düşüş gösteren pazarlardan Türkiye’ye yönelik ilgi ve talebin yeniden canlanmasını çok önemli buluyoruz" diye konuştu.

ÖNCELİK ANTALYA VE EGE

Erken rezervasyon döneminde Almanya, Rusya ve Avrupa ülkelerinden talebin en yüksek olduğu destinasyonların başında Antalya'nın geldiğini aktaran Bağlıkaya, Ege Bölgesi kıyılarına da talebin yüksek olduğunu söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜRSAB, TÜROFED ve TÜROB öncülüğünde 2009 yılında başlatılan erken rezervasyon kampanyasının ana hedefinin, avantajlı ödeme kolaylıkları sağlayarak daha fazla vatandaşın tatil yapmasına öncülük etmek, bu yolla iç turizmi canlandırmak ve Türkiye'ye gelen yabancı turistlerin daha uygun ödeme koşulları ile seyahat ettiklerine yönelik yaygın algıyı değiştirmek olduğunu aktararak, "2009 yılında 300 bin kişi ile başlayan erken rezervasyon kampanyası 2017 yılında 5 milyonu aşmıştı. 2018 yılındaki beklentimiz ise erken rezervasyonla tatile çıkan yerli turist sayısının 6 milyonu aşarak 7 milyona yaklaşması" dedi.

YABANCI TURİST HALKA KARIŞMAK İSTİYOR

Yaban ziyaretçilerin artık turist gibi gezmek istemediğini, yerel halkla kaynaşmak ve farklı yaşam deneyimlerini tatmayı beklediğine dikkat çeken Bağlıkaya, "Bu nedenle, ülkemize gelen yabancı misafirlerin otel dışı aktivitelere daha fazla katılımının sağlanması için turistin yerel halkla buluşturacak projelerin yapılması, uluslararası ve yerel kültür ve sanat etkinliklerinin sayılarının artırılması, gastronomi ve alışveriş gibi konularda etkinlikler düzenlenmesi, konaklama tesislerinden şehir merkezlerine ve cazibe noktalarına ulaşım kolaylıkları sağlanması, farklı konularda tematik müze ve parkların yapılması, bisiklet ve yürüyüş yolları düzenlenmesi, taklit ve ucuz hediyelik eşya yerine ülkemizin geleneksel el sanatlarının yansıtıldığı hediyelik ürünlerin üretilmesi ve satışının özendirilmesi, uluslararası sportif etkinliklere ev sahipliği yapılması önemli" diye konuştu.