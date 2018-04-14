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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
AA
14.04.2018 - 13:41, Son Güncelleme:

TÜRSAB, 2018'de 40 milyon turist, 30 milyar dolar gelir bekliyor

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TÜRSAB, 2018'de 40 milyon turist, 30 milyar dolar gelir bekliyor

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, 2018 yılında 40 milyon turist ve 30 milyar dolar gelir beklediklerini söyledi. Bağlıkaya, bu yıl Almanya ve Rusya’nın da 6 milyonlara ulaşacak turist sayısı ile birincilik için yarışacağını kaydetti.

TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Ana pazar olarak tanımladığımız Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinden gelen taleplerin olumlu seyretmesi neticesinde 2018 yılını, rekor kırarak 40 milyon ziyaretçi sayısıyla kapatacağımızı düşünüyorum. Yıl sonunda turizmden elde ettiğimiz gelirin de 30 milyar dolar seviyesini aşmasını ve bu çerçevede kişi başı ortalama turizm gelirimizin 750 dolar seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz" dedi.

TÜRSAB, 2018de 40 milyon turist, 30 milyar dolar gelir bekliyor

 İLK İKİ AYDA YÜZDE 35 ARTTI
Turizm Haftası vesilesiyle turizm sektöründeki gelişmeleri değerlendiren Bağlıkaya şunları söyledi: "Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan şubat ayı verileri, 2018 yılının ilk iki aylık döneminde Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısının yüzde 34,91 arttığını ortaya koyuyor. Özellikle ana pazar olarak tanımladığımız Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinden gelen taleplerin olumlu seyretmesi neticesinde 2018 yılını, rekor kırarak 40 milyon ziyaretçi sayısıyla kapatacağımızı düşünüyorum. Yıl sonunda turizmden elde ettiğimiz gelirin de 30 milyar dolar seviyesini aşmasını ve bu çerçevede kişi başı ortalama turizm gelirimizin 750 dolar seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Özlediğimiz günlere geldik gibi gözüküyor."                

TÜRSAB, 2018de 40 milyon turist, 30 milyar dolar gelir bekliyor

ALMANLAR VE RUSLAR YARIŞACAK
Bağlıkaya, 2018 yaz sezonuna yönelik rezervasyon taleplerinin çok iyi seyrettiğini anlatarak, "Türkiye’nin iki ana pazarı konumunda bulunan Almanya ve Rusya’dan gelen rezervasyon verileri çok olumlu. Almanya’dan yüzde 60, Rusya’dan da yüzde 30’un üzerinde rezervasyon artışları var. Bu yıl Almanya ve Rusya, 6 milyonlara ulaşacağını tahmin ettiğimiz rekor rakamlarla birincilik için yarışacak. Bununla birlikte İngiltere, Hollanda gibi son iki yıllık dönemde düşüş gösteren pazarlardan Türkiye’ye yönelik ilgi ve talebin yeniden canlanmasını çok önemli buluyoruz" diye konuştu.     

TÜRSAB, 2018de 40 milyon turist, 30 milyar dolar gelir bekliyor

 ÖNCELİK ANTALYA VE EGE
Erken rezervasyon döneminde Almanya, Rusya ve Avrupa ülkelerinden talebin en yüksek olduğu destinasyonların başında Antalya'nın geldiğini aktaran Bağlıkaya, Ege Bölgesi kıyılarına da talebin yüksek olduğunu söyledi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜRSAB, TÜROFED ve TÜROB öncülüğünde 2009 yılında başlatılan erken rezervasyon kampanyasının ana hedefinin, avantajlı ödeme kolaylıkları sağlayarak daha fazla vatandaşın tatil yapmasına öncülük etmek, bu yolla iç turizmi canlandırmak ve Türkiye'ye gelen yabancı turistlerin daha uygun ödeme koşulları ile seyahat ettiklerine yönelik yaygın algıyı değiştirmek olduğunu aktararak, "2009 yılında 300 bin kişi ile başlayan erken rezervasyon kampanyası 2017 yılında 5 milyonu aşmıştı. 2018 yılındaki beklentimiz ise erken rezervasyonla tatile çıkan yerli turist sayısının 6 milyonu aşarak 7 milyona yaklaşması" dedi.     

TÜRSAB, 2018de 40 milyon turist, 30 milyar dolar gelir bekliyor

YABANCI TURİST HALKA KARIŞMAK İSTİYOR
Yaban ziyaretçilerin artık turist gibi gezmek istemediğini, yerel halkla kaynaşmak ve farklı yaşam deneyimlerini tatmayı beklediğine dikkat çeken Bağlıkaya, "Bu nedenle, ülkemize gelen yabancı misafirlerin otel dışı aktivitelere daha fazla katılımının sağlanması için turistin yerel halkla buluşturacak projelerin yapılması, uluslararası ve yerel kültür ve sanat etkinliklerinin sayılarının artırılması, gastronomi ve alışveriş gibi konularda etkinlikler düzenlenmesi, konaklama tesislerinden şehir merkezlerine ve cazibe noktalarına ulaşım kolaylıkları sağlanması, farklı konularda tematik müze ve parkların yapılması, bisiklet ve yürüyüş yolları düzenlenmesi, taklit ve ucuz hediyelik eşya yerine ülkemizin geleneksel el sanatlarının yansıtıldığı hediyelik ürünlerin üretilmesi ve satışının özendirilmesi, uluslararası sportif etkinliklere ev sahipliği yapılması önemli" diye konuştu.

TÜRSAB, 2018de 40 milyon turist, 30 milyar dolar gelir bekliyor

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