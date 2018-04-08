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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: AA
08.04.2018 - 12:52, Son Güncelleme:

200 noktada, 200 bin kişiye, ‘Buyrun Ben Müslümanım’ dediler

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200 noktada, 200 bin kişiye, ‘Buyrun Ben Müslümanım’ dediler

İslam Toplumu Milli Görüş (İGMG), İngiltere’de geçen ay imzasız mektuplarla başlatılan ‘Bir Müslümanı Cezalandır’ kampanyasına karşı cumartesi günü Avrupa’nın 200 noktasında ‘Buyrun, ben Müslümanım’ etkinliği düzenledi. Etkinlikte 200 binden fazla kişiye ulaşıldı.

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  • 200 noktada, 200 bin kişiye, ‘Buyrun Ben Müslümanım’ dediler
  • 200 noktada, 200 bin kişiye, ‘Buyrun Ben Müslümanım’ dediler
  • 200 noktada, 200 bin kişiye, ‘Buyrun Ben Müslümanım’ dediler
  • 200 noktada, 200 bin kişiye, ‘Buyrun Ben Müslümanım’ dediler
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

ETKİNLİK çerçevesinde, gönüllüler cadde ve meydanlara kurulan stantlarda, 200 binden fazla kişiye gül ve İslam dinini anlatan broşür dağıttı. Geçen yıl 175 bin kişiye ulaşan etkinlik, bu yıl Avrupa’nın yanı sıra, Avustralya ve Kanada’da da gerçekleştirildi. 

Etkinlik kapsamında Almanya’da Berlin, Hamburg, Bremen, Hannover, Köln’de, Avusturya’da Viyana, Arlberg ile Linz’te ve bunun yanı sıra İsviçre, Hollanda, Belçika, Fransa, Danimarka, İsveç, Norveç, İtalya, Avustralya ile Kanada’da stantlar açıldı.
Almanya’da toplam 15 bölgede yapılan etkinlik için 120 noktada stant kuruldu.
Büyük kentlerde şehir merkezlerine birden fazla kurulan stantlardaki gönüllüler yoldan geçenlere gülün yanı sıra, çikolata, hadislerin Almanca tercümeleri ve İslam dinini tanıtan broşürler verdi. Çoğunluğu gençlerden oluşan gönüllüler, Almanların İslam dini hakkında merak ettiği soruları yanıtladı.

DAHA SIK YAPILABİLİR
Köln’ün Kalk semtinde stant kuran Kalk Kuba Cami idari işler görevlisi Müslüm Şeker, Müslümanlar olarak İslam dinini Avrupalı komşularına anlatmak için burada olduklarını, bu yıl stantlarına büyük ilgi olduğunu söyledi. Şeker, “Alman komşularımıza bir gül, bir de çikolata ikram ediyoruz. İslam hakkında kendilerinin merak ettiği sorular olursa onları yanıtlıyoruz. Her yıl yapılan bu etkinliği üç ya da altı ayda bir yapmayı düşünüyoruz” dedi.

30 NOKTAYA ÇIKARILABİLİR
Avusturya’nın başkenti Viyana’da başta olmak üzere ülkenin dokuz eyaletinde eş zamanlı 25 noktada düzenlenen etkinlik, yönetimdeki aşırı sağcı hükümet ve son günlerde gündemi meşgul eden ilk ve anaokullarında başörtüsü yasağına rağmen büyük ilgi gördü.
Ekinliği organize eden Viyana İslam Federasyonu (İFW) Genel Sekreteri Harun Erciyas, kampanyanın çok başarılı olduğunu, gelecek yıllarda, ülke genelinde Avusturyalıların İslam hakkındaki önyargılarını kırmak amaçlı buluşma noktalarını 30’a çıkarmayı planladıkları söyledi.

HEDEF DAHA FAZLA KİŞİ
Belçika’da 40 genç Anvers, Charleroi, Gent, Liege ve Mons şehirlerinde binlerce kişiye gül dağıttı. Belçika İslam Federasyonu (BİF) Genel Başkanı Ekrem Şeker, etkinlikle son dönemlerde Müslümanlar hakkında artan ön yargıları kaldırmayı hedeflediklerini söyledi. Bu yıl daha fazla kişiye ulaşmayı hedeflediklerini belirten Şeker, şunları söyledi:
“Stantlarımıza gelen insanlarla tanışarak gönül köprüleri kurmayı amaçlıyoruz. Hedefimiz insanların birbirine yakınlaşması ve birbirlerini tanıması. Bu manada geçen sene 4 bin insanla sohbet ettik ve onların gönüllerini kazandık. Bu sene de 6 bin insana ulaşmayı hedefliyoruz.”

27 BİN GÜL DAĞITILDI
Hollanda İslam Federasyonu (NIF) ve Kuzey Hollanda Milli Görüş Federasyonu (MGNN) tarafından, 17 şehirde, 23 farklı noktada İslamiyet hakkında bilgi verildi. Özellikle büyük şehirlerde organize edilen “Buyrun ben Müslümanım” etkinliğinde, 17 farklı kentte, 250 gönüllü 27 bin gül ve İslam’ı anlatan broşür dağıttı.

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