200 kişiye havuz yasağı! Kapıda kimlik kontrolü başladı
Havaların ısınmasıyla Almanya’da açık havuzlarda yoğunluk yaşanmaya başladı. Bu yoğunluk beraberinde sorunları da getirdi.
ÖNCEKİ gün Düsseldorf kentindeki bir havuzda meydana gelen kavga nedeniyle tüm havuz boşaltıldı. Kuzey Afrikalı olduğu tahmin edilen 60 kadar genç açık havuzda sorun çıkardı. Yasak olmasına rağmen havuza atlayarak başkalarını rahatsız eden grup, kaydırağı işgal edip diğer ziyaretçilerin kaymasına da izin vermedi. Bir yetkilinin havuz kurallarına uygun hareket etmeleri konusunda uyarması üzerine gruptaki bir kişi, “Seni duvara yapıştırırım” sözleriyle tehdit etti. Bunun üzerine havuza polis çağrıldı. Gelen polis havuzu boşalttı.
Düsseldorf Havuz İdaresi ise bundan sonra olay çıkmaması için girişlerde kimlik kontrolü yapma kararı aldı. Yaklaşık 200 kişiye de havuzlara giriş yasağı konuldu. Düsseldorf Belediye Yetkilisi Paul Stieber, “Bizim havuzlarımızı ziyaret edenler kurallara uymak zorunda. Kuralları tanımayanın orada işi olmaz” dedi.
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