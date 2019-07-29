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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
29.07.2019 - 15:07, Son Güncelleme:

200 kişiye havuz yasağı! Kapıda kimlik kontrolü başladı

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200 kişiye havuz yasağı! Kapıda kimlik kontrolü başladı

Havaların ısınmasıyla Almanya’da açık havuzlarda yoğunluk yaşanmaya başladı. Bu yoğunluk beraberinde sorunları da getirdi.

ÖNCEKİ gün Düsseldorf kentindeki bir havuzda meydana gelen kavga nedeniyle tüm havuz boşaltıldı. Kuzey Afrikalı olduğu tahmin edilen 60 kadar genç açık havuzda sorun çıkardı. Yasak olmasına rağmen havuza atlayarak başkalarını rahatsız eden grup, kaydırağı işgal edip diğer ziyaretçilerin kaymasına da izin vermedi. Bir yetkilinin havuz kurallarına uygun hareket etmeleri konusunda uyarması üzerine gruptaki bir kişi, “Seni duvara yapıştırırım” sözleriyle tehdit etti. Bunun üzerine havuza polis çağrıldı. Gelen polis havuzu boşalttı.

200 kişiye havuz yasağı Kapıda kimlik kontrolü başladı

Düsseldorf Havuz İdaresi ise bundan sonra olay çıkmaması için girişlerde kimlik kontrolü yapma kararı aldı. Yaklaşık 200 kişiye de havuzlara giriş yasağı konuldu. Düsseldorf Belediye Yetkilisi Paul Stieber, “Bizim havuzlarımızı ziyaret edenler kurallara uymak zorunda. Kuralları tanımayanın orada işi olmaz” dedi.

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