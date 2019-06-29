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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN
29.06.2019 - 13:36, Son Güncelleme:

200 ceset torbası siparişi vermişler

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200 ceset torbası siparişi vermişler

Almanya’da aşırı sağ terör tehlikesi ciddi boyutlara ulaştı. ‘Redaktionsnetzwerks Deutschland’ ağının Alman istihbaratına dayanarak verdiği habere göre çok sayıda politikacı ve karşı görüşteki insanlara terör saldırısı planlayan aşırı sağcı ‘Nordkreuz’ (Kuzey Haç) adlı bir örgüt ortaya çıkarıldı. Örgüt elemanlarının büyük çoğunluğu ise polis ve ordu mensubu.

İÇLERİNDE aktif özel timcilerin de olduğu örgüt, Asayiş Şubesi stoklarından 10 bin mermi ve makineli silah ayırmış. Örgüt saldırılarda öldürecekleri kişiler için de 200 ceset torbası ve kireç siparişi vermiş. ‘Kuzey Haç’ adlı örgüt hakkında Federal Savcılık 2017 ağustos ayından beri terör saldırısı planı şüphesiyle soruşturma yürütüyor.
Aşırı sağcı terör örgütü, Almanya’nın Mecklenburg Vorpommern ve Brandenburg eyaletlerinde kurulmuş. Örgütün saldırı planı istihbaratın verdiği bilgiye göre çok ileri aşamada. Örgütün elinde saldırı yapacakları 25 bin kişilik bir liste bulundu. Listede SPD, Yeşiller, Sol Parti ve Hıristiyan Demokrat Birlik politikacılarının adı bulunuyor. Federal Savcılık, örgüt üyelerini çok yakın takibe alabilmek için Meclis’teki yetkili komisyondan izin istedi. İzin başvurusunda örgüt mensuplarının listesi verildi.

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