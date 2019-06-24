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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU/ LONDRA
24.06.2019 - 12:17, Son Güncelleme:

20 bin Londralı, Kıbrıs Türk Festivali’ni izledi

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20 bin Londralı, Kıbrıs Türk Festivali’ni izledi

Londra’da ikincisi düzenlenen Kıbrıs Türk Kültür ve Sanat Festivali binlerce müzikseveri buluşturdu. Ziynet Sali, Serel Yereli, Şifa Abdullah, Londra’nın en eski müzik grubu Kelebekler, Kıbrıs Dörtlüsü ve Major Band, festivale katılanlara müzik ziyafeti yaşattı.

LONDRA’da dokuz kurumun oluşturduğu İngiltere Kıbrıs Türk Vakfı (TCT-UK) tarafından düzenlenen 2. Kıbrıs Türk Kültür ve Sanat Festivali, Lee Valley Athletics Centre’de gerçekleştirildi. İngiltere’deki yeni nesile Kıbrıs Türk kültürü ile sanatının tanıtılmasını amaçlayan festivalde, aralarında Türkiye’nin Londra Başkonsolosu Çınar Ergin, KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Oya Tuncalı, KKTC Londra Konsolosu Buket Kop, ataşeler, milletvekilleri, Enfield Belediyesi Lideri Nesil Çalışkan, yardımcıları, belediye meclis üyelerinin de aralarında bulunduğu 20 bin kişi katıldı.

20 bin Londralı, Kıbrıs Türk Festivali’ni izledi

AH KIBRISIM KIBRISIM
Festivalin açılışını Kıbrıs Türk Toplum Merkezi Başkanı Niyazi Enver, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF) Başkanı Serdar Sarı, Asbaşkan Osman Ercen, Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere Başkanı Nafiya Horozoğlu, Mehmetçik Cemiyeti Başkanı Hamide Sarı ve resmi görevliler birlikte açtı. KKTC Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, ısrar üzerine ‘Ah Kıbrısım Kıbrısım’ şarkısını seslendirdi.

20 bin Londralı, Kıbrıs Türk Festivali’ni izledi

MÜZİK ŞÖLENİ VE HALK DANSLARI BÜYÜLEDİ
Kıbrıs Türklerinin örf ve adetleri, gelenek ve görenekleri, yöresel oyunlarının sahneye taşındığı festivalde Tolga Oğuz yönetimindeki 16 kişilik Girne Genç Sanatseverler Derneği (Gençsad), gelin kınası, damat traşı ve testi oyununu sahneledi. Kıbrıslı ünlü sanatçı Ziynet Sali ise konserine ‘Bana da Söyle’ ile başladı ve ‘Mevsimsizim’ adlı hit parçasıyla sonlandırdı. Serel Yereli, Türkçe ve İngilizce eserlerini seslendirdi. Londra doğumlu genç yetenek Şifa Abdullah ve Ata Kaya’nın ardından solistler Soner Türsoy ve Serkan Kelebek eşliğinde Grup Kelebekler, Erdoğan Baca yönetiminde Kıbrıs Dörtlüsü ve Devrim Baca nezdindeki Major Band, sevilen eserlerini seslendirdi. Parodi sanatçısı Ertanç Hidayettin ve bir tiyatro grubu yöneticisi Fatoş Törer de mani okudu.
Sanat yaşamını aktif olarak sürdüren Osman Balıkçıoğlu, Kemal Deveci (zurna) ve Gökay Uçar (davul) çeşitli skeç ve gösteriler yaptı.
Festivalde ayrıca el sanatları, Kıbrıs’a özgü yiyecek ve içecekler, sergilenip satışa sunuldu.

20 bin Londralı, Kıbrıs Türk Festivali’ni izledi

20 bin Londralı, Kıbrıs Türk Festivali’ni izledi

20 bin Londralı, Kıbrıs Türk Festivali’ni izledi

20 bin Londralı, Kıbrıs Türk Festivali’ni izledi

20 bin Londralı, Kıbrıs Türk Festivali’ni izledi

20 bin Londralı, Kıbrıs Türk Festivali’ni izledi

20 bin Londralı, Kıbrıs Türk Festivali’ni izledi

20 bin Londralı, Kıbrıs Türk Festivali’ni izledi

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20 bin Londralı, Kıbrıs Türk Festivali’ni izledi
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