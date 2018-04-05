2 ülke, 6 ay daha uzatmak istiyor
Avusturya ve Fransa, Schengen’i askıya alan sınır kontrollerini altı ay daha uzatmak istediklerini bildirdi.
AVUSTURYA İçişleri Bakanı Herbert Kickl, AB Komisyonu’na yönelik kaleme aldığı mektupta, son aylarda iltica başvurularının azalması ve yasa dışı yollarla ülkeye girmek isteyen göçmenlerin oranındaki düşüşe rağmen bölgede istikrarın henüz sağlanamadığını savunarak, sınır kontrollerinin uzatılmasının gerekliliğini vurguladı. Sınır kontrollerinin bitirilmesinin insan kaçakçılarının faaliyetlerini yoğunlaştırmasına neden olacağı değerlendirmesinde bulunan Kickl, “Avusturya- Macaristan ve Avusturya-Slovenya arasındaki AB içi sınır kontrollerinin 11 Mayıs 2018’den itibaren 6 ay daha sürdürülmesi gerekiyor” dedi. Kickl, sınır kontrolleri esnasında seyahat eden insanlar başta olmak üzere yük taşıyan araçların mümkün olduğu kadar az etkilenmesi için çalıştıklarını aktardı.
EKİM AYINA KADAR SÜRECEK
Fransa’nın da sınır kontrolleri ile ilgili yeni kararını A) Komisyonuna ilettiği kaydedildi. Le Parisien’de yer alan habere göre Fransa’nın Komisyona, Schengen alanında serbest dolaşım uygulamasına son veren sınır kontrolü uygulamasını Mayıs’tan itibaren 6 aylık bir süre için yeniden uzatacağı ifade edildi. Ekim sonuna kadar geçerli olacak uzatma ile Fransa, AB üyesi ve Schengen alanında bulunan komşuları arasında normalde serbest geçişin sağlandığı sınırlarında kontroller ve denetimlerine devam edecek.
BUGÜNE KADAR 5 KEZ UZATILDI
Fransa, 2015’teki Paris saldırıları sonrasında OHAL ilan etmiş ve sınırlarını serbest geçişe kapatmıştı. Sınır kontrolleri uygulaması şimdiye kadar beş kez uzatıldı. OHAL uygulaması ise terörle mücadele ve kamu düzenini sağlamaya yönelik yasal düzenlemelerin ardından geçen yıl kaldırılmıştı.
Fransa ve Avusturya’nın dışında Almanya, Danimarka, İsveç ve Norveç de sınır kontrolleri yapıyor. Bu uygulama, terörle mücadelenin yanında düzensiz göçleri engelleme hedefini taşıyor.
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