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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: EPA - ARŞİV
05.04.2018 - 10:21, Son Güncelleme:

2 ülke, 6 ay daha uzatmak istiyor

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2 ülke, 6 ay daha uzatmak istiyor

Avusturya ve Fransa, Schengen’i askıya alan sınır kontrollerini altı ay daha uzatmak istediklerini bildirdi.

AVUSTURYA İçişleri Bakanı Herbert Kickl, AB Komisyonu’na yönelik kaleme aldığı mektupta, son aylarda iltica başvurularının azalması ve yasa dışı yollarla ülkeye girmek isteyen göçmenlerin oranındaki düşüşe rağmen bölgede istikrarın henüz sağlanamadığını savunarak, sınır kontrollerinin uzatılmasının gerekliliğini vurguladı. Sınır kontrollerinin bitirilmesinin insan kaçakçılarının faaliyetlerini yoğunlaştırmasına neden olacağı değerlendirmesinde bulunan Kickl, “Avusturya- Macaristan ve Avusturya-Slovenya arasındaki AB içi sınır kontrollerinin 11 Mayıs 2018’den itibaren 6 ay daha sürdürülmesi gerekiyor” dedi. Kickl, sınır kontrolleri esnasında seyahat eden insanlar başta olmak üzere yük taşıyan araçların mümkün olduğu kadar az etkilenmesi için çalıştıklarını aktardı.

EKİM AYINA KADAR SÜRECEK
Fransa’nın da sınır kontrolleri ile ilgili yeni kararını A) Komisyonuna ilettiği kaydedildi. Le Parisien’de yer alan habere göre Fransa’nın Komisyona, Schengen alanında serbest dolaşım uygulamasına son veren sınır kontrolü uygulamasını Mayıs’tan itibaren 6 aylık bir süre için yeniden uzatacağı ifade edildi. Ekim sonuna kadar geçerli olacak uzatma ile Fransa, AB üyesi ve Schengen alanında bulunan komşuları arasında normalde serbest geçişin sağlandığı sınırlarında kontroller ve denetimlerine devam edecek.

BUGÜNE KADAR 5 KEZ UZATILDI
Fransa, 2015’teki Paris saldırıları sonrasında OHAL ilan etmiş ve sınırlarını serbest geçişe kapatmıştı. Sınır kontrolleri uygulaması şimdiye kadar beş kez uzatıldı. OHAL uygulaması ise terörle mücadele ve kamu düzenini sağlamaya yönelik yasal düzenlemelerin ardından geçen yıl kaldırılmıştı.
Fransa ve Avusturya’nın dışında Almanya, Danimarka, İsveç ve Norveç de sınır kontrolleri yapıyor. Bu uygulama, terörle mücadelenin yanında düzensiz göçleri engelleme hedefini taşıyor.

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