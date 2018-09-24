2 ton aşure dağıttılar
Londra’da Muharrem ayında tutulan orucun sona ermesi ile birlikte İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi’nde (İAKM- Cemevi), aşure dağıtıldı.
HAYIRSEVERLERİN katkılarıyla 22 devasa tencerede hazırlanan yaklaşık 2 ton aşure, programa katılanlara ikram edildi. Wood Green bölgesinde bulunan İngiltere Cemevi ve Kültür Merkezi Hizmet kompleksindeki aşure ikramına yüzlerce kişi katıldı. Londra’nın farklı bölgelerinden gelen konuklar, ikram edilen aşureden yedi.
Haringey Milletvekili Catherine West, Haringey Belediye Başkanı Sheila Peacock, Belediye Meclis Üyeleri Peray Ahmet, Makbule Güneş, Erdal Doğan, Isidoros Diakides, Enfield Belediyesi Meclis Üyeleri Güney Doğan, Hüseyin Işık Akpınar, Mustafa Çetinkaya, Sabri Özaydın ve Sinan Boztaş, İAKM- Cemevi Başkan Hüseyin Üzüm, Britanya Alevi Federasyonu Başkanı İsrafil Erbil, Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF) Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Ateş’in de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli, Alevi dedeleri Erdoğan Sezer ve Baki Düzgün etkinlikte yer aldı.
Katılımcılar arasında İAKM- Cemevi Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, Baykal Sürük, Genel Sekreter Savaş Hurman, eski başkanlardan Hüseyin Çiftçi, avukatlar Serpil Ersan, Birgül Erbil, çok sayıda yöre derneği yöneticisi, iş adamı ve uzaktan yakından gelen vatandaşlar yer aldı.
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