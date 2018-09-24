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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU
24.09.2018 - 14:11, Son Güncelleme:

2 ton aşure dağıttılar

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2 ton aşure dağıttılar

Londra’da Muharrem ayında tutulan orucun sona ermesi ile birlikte İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi’nde (İAKM- Cemevi), aşure dağıtıldı.

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  • 2 ton aşure dağıttılar
  • 2 ton aşure dağıttılar
  • 2 ton aşure dağıttılar
  • 2 ton aşure dağıttılar
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HAYIRSEVERLERİN katkılarıyla 22 devasa tencerede hazırlanan yaklaşık 2 ton aşure, programa katılanlara ikram edildi. Wood Green bölgesinde bulunan İngiltere Cemevi ve Kültür Merkezi Hizmet kompleksindeki aşure ikramına yüzlerce kişi katıldı. Londra’nın farklı bölgelerinden gelen konuklar, ikram edilen aşureden yedi. 

Haringey Milletvekili Catherine West, Haringey Belediye Başkanı Sheila Peacock, Belediye Meclis Üyeleri Peray Ahmet, Makbule Güneş, Erdal Doğan, Isidoros Diakides, Enfield Belediyesi Meclis Üyeleri Güney Doğan, Hüseyin Işık Akpınar, Mustafa Çetinkaya, Sabri Özaydın ve Sinan Boztaş, İAKM- Cemevi Başkan Hüseyin Üzüm, Britanya Alevi Federasyonu Başkanı İsrafil Erbil, Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF) Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Ateş’in de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli, Alevi dedeleri Erdoğan Sezer ve Baki Düzgün etkinlikte yer aldı.
Katılımcılar arasında İAKM- Cemevi Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, Baykal Sürük, Genel Sekreter Savaş Hurman, eski başkanlardan Hüseyin Çiftçi, avukatlar Serpil Ersan, Birgül Erbil, çok sayıda yöre derneği yöneticisi, iş adamı ve uzaktan yakından gelen vatandaşlar yer aldı.

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