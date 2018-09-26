2 bin Harki’ye, 40 milyon euro yardım
Fransa’da, Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Genevieve Darrieussecq, Cezayir Bağımsızlık Savaşı sırasında Fransa’nın yanında savaşan Cezayirlilere (Harkiler) 40 milyon euro yardım yapacaklarını açıkladı.
Darrieussecq, Paris’in Invalides Meydanı’nda, Cezayir Bağımsızlık Savaşı sırasında Fransa’nın yanında savaşan ve ‘Harki’ olarak bilinen Cezayirlileri anmak için düzenlenen törende konuştu.
Harkilere yönelik 40 milyon euro yardım yapacaklarını belirten Darrieussecq, Fransa’nın karşılaştığı bütçe sorununa rağmen böyle bir adımın atılmasının önemli olduğunu savundu. Darrieussecq, bu yardımların Fransa’da yaşayan yaklaşık 2 bin Harki’ye yapılacağını kaydetti.
Paris ve çevresinde Harkiler anısına çeşitli çalışmaların yapılacağını ifade eden Darrieussecq, Harkiler ile ilgili anıların, arşivlerin ve önemli kaynakların da kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.
KAYBEDİNCE CEZAYİR’İ TERK ETMİŞLERDİ
1954-1962 yıllarında verilen Bağımsızlık Savaşı sırasında, Fransız ordusunda görev alan ve Harkiler adı verilen on binlerce Cezayirli savaşçı, mücadeleyi Cezayir’in kazanması üzerine aileleri ile Cezayir’i terk ederek Fransa’ya göçmek zorunda kalmıştı.
Cezayir, 8 yıllık bir savaşın ardından 1962 yılında bağımsızlığına kavuşmuştu.
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