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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
04.07.2019 - 14:07, Son Güncelleme:

2 bin 500 Euro’luk 24 ayar altın kaplamalı bifteğe onun ismini verdi

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2 bin 500 Euro’luk 24 ayar altın kaplamalı bifteğe onun ismini verdi

Bu yılın başında Dubai’de Nusret Gökçe’nin restoranında yediği bin 200 Euro değerinde 24 ayar altın kaplama biftekle sosyal medyada deprem yaratan Ribery, yine Nusret Gökçe’nin restoranını tercih etti. Bu kez menüde kendi isminin ve sırt numarasının verildiği bifteği görünce çok şaşırdı. Ancak ismini taşıyan 2 bin 500 Euro’luk bifteği yemedi.

ÜNLÜ yıldız Franck Ribery, bu yılın başında Dubai’de dünyaca meşhur Nusret Gökçe’nin restoranında bin 200 Euro değerinde, 24 ayar altın kaplama biftekle sosyal medyada deprem yaratmıştı. Nusret Gökçe’nin şovuyla birlikte altın kaplama bifteğin resmini instagram hesabından paylaşan Ribery’ye sosyal medyada tepki yağmış, tepkilere küfürlü ve hakaretli cevaplar yazan Ribery’ye kulübü Bayern Münih para cezası vermişti.

2 bin 500 Euro’luk 24 ayar altın kaplamalı bifteğe onun ismini verdi
MENÜDE İSMİNİ GÖRÜNCE HEYECANLANDI
Bayern Münih’ten ayrılan Ribery, şimdi Dubai’de arkadaşlarıyla tatil yaparken yine Nusret’in ünlü restoranını ziyaret etti. Ribery, bu ziyaretinde menüde gördüğü değişiklik karşısında çok heyecanlandı. Çünkü Nusret, menüde altın kaplamalı bir bifteğe Ribery’nin ismini vermiş, hatta Bayern Münih’te taşıdığı 7 numaralı sırt formanın numarasını da yine menüde isminin yanına eklemişti.
2 bin 500 Euro’luk 24 ayar altın kaplamalı bifteğe onun ismini verdi
NUSRET MYKONOS’TA TOLİSSOYU AĞIRLADI
Ribery bu ziyaretten fotoğraflarını yine instagram hesabından paylaştı. Ancak bu yıl başında yediği altın kaplama bifteğin 2 bin 500 Euro olduğunu görünce onun yerine Carpaccio fileto yedi. Ayrıca bu ziyaretinde Nusret Gökçe de yoktu. Nusret, Yunanistan’ın Mykonos adasında açtığı yeni şubesinde Fransız milli futbolcu Corentin Tolisso’yu ağırladı. Tolisso 300 Euro değerinde küçük altın kaplama biftekle yetindi.

2 bin 500 Euro’luk 24 ayar altın kaplamalı bifteğe onun ismini verdi

2 bin 500 Euro’luk 24 ayar altın kaplamalı bifteğe onun ismini verdi

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