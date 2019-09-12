19’ncu Frankfurt Türk Film Festivali’ni ‘Kapı’ açacak

KÜLTÜRLERARASI Transfer Derneği tarafından TÜRSAK Vakfı Türkiye proje ortaklığıyla düzenlenecek 19. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nin programı belli oldu. Hüseyin Sıtkı başkanlığında 27 Ekim-1 Kasım arasında gerçekleştirilecek festivalin detayları, Bahçeşehir Üniversitesi Galata Kampüsü’nde yapılan basın toplantısıyla duyuruldu.

Toplantıya Festival Kurucusu ve Başkanı Hüseyin Sıtkı, TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elif Dağdeviren, Festivalin Türkiye Koordinatörü Serap Gedik ve Jüri Başkanı Cemal Okan katıldı.





FESTİVAL HAPİSHANEDE

39 yıldır Almanya’nın Frankfurt şehrinde yaşayan ve en başından beri festivali hiçbir ticari kaygı taşımadan, gönüllü olarak yaptıklarına dikkati çeken Sıtkı, “Biz Türkler, 50 yıldan fazla süredir Almanya’da yaşıyoruz ama o hala maalesef bir uyum sorunumuz var. 750 bin nüfuslu Frankfurt’ta Alman’dan çok yabancılar yaşıyor. Festivalin en önemli amaçlarından biri, birlikte yaşamaya katkı sağlamak. Bunun yanında Türk sinemasının Almanya’da tanıtılmasına sağlıyoruz” ifadelerini kullandı. Her yıl sinema dünyasından 50’nin üzerinde ismi konuk ettiklerine dikkati çeken Sıtkı, belgeseller, kısa filmler ile Almanya ve Avrupa’dan filmlerin gösterileceği festivalin, Almanya’da birçok ödüle layık görülen ‘Festival Hapishanede’ ve ‘Festival Okullarda’ bölümlerinin çok ilgi gördüğünü sözlerine ekledi.

DİĞER FESTİVALLERDEN FARKLI

Elif Dağdeviren de diğer festivallerden nitelik bakımından çok farklı olduğunu belirterek festivale destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Bu yılki festivalin detaylarını anlatan Serap Gedik ise festivalin 10 yıldır üniversiteler arası kısa film yarışması yaptığını ve bu yıl yaklaşık 70 kısa filmin yarışmaya katıldığını söyledi.

Festival kapsamında düzenlenen “Alman Sinemacılar Gözüyle Türk Filmleri Yarışması”nda yer alacak filmler, yapımcı Cemal Okan’ın jüri başkanlığında yönetmen Mustafa Kara, oyuncular Asuman Dabak ve Hatice Aslan, sinema yazarı Olkan Özyurt, müzisyen Murat Evgin, Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü Yardımcı Doç. Dr. Nilay Ulusoy’dan oluşan Türkiye Jürisi tarafından seçildi.

YARIŞACAK FİLMLER

Yarışmada yer alacak filmler ‘Anons’, ‘Aydede’, ‘Babamın Kemikleri’, ‘Güvercin’, ‘Güvercin Hırsızları’, ‘Halef’, ‘İçerdekiler’, ‘Kapan’, ‘Kardeşler’ ve ‘Sibel’ olarak belirlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosluğu ile Almanya’nın Hessen Eyaleti Bilim ve Sanat Bakanlığı ile Frankfurt Anakent Belediyesi’nce desteklenen festival, Kadir İnanır ve Vahide Perçin’in başrollerini paylaştığı “Kapı” filmiyle açılacak.

ÇETİNKAYA VE BERKAY’A YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLÜ

Açılış gecesinde, 13’üncü kez verilecek ‘Yaşam Boyu Onur Ödülleri’ oyuncu Meral Çetinkaya ve müzisyen Cahit Berkay’a takdim edilecek. ‘Vefa Ödülleri’ ise Sadri Alışık’ın başrollerini oynadığı ‘Turist Ömer’ serisi filmlerle büyük bir başarı yakalayan senarist, yönetmen, film yapımcısı, oyuncu, film dağıtımcısı, film müzikçisi, söz yazarı ve besteci Hulki Saner ile ünlü sinema ve dizi oyuncusu Oya Aydoğan’ın ailelerine verilecek. 19. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nde film gösterimlerinin yanı sıra paneller, konserler, atölyeler, sergiler ve yarışmalar düzenlenecek.