1946’dan beri Almanya’da yapılan yarışmayı Melis kazandı: Türkleri çok seviyoruz
Almanya’da 1946 yılından beri her yıl eylül ayında yapılan elma güzeli yarışmasını, 22 yaşındaki Melis Bilici kazandı.
ALMANYA’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaletine bağlı Gladbeck şehrinde 1946 yılından beri her yıl eylül ayında düzenlenen geleneksel elma güzeli yarışmasında birinciliği 22 yaşındaki Melis Bilici kazandı. Çok sayıda Türk kökenlinin yaşadığı 100 yıllık bir tarihe sahip şehrin geleneksel yarışmasını kazandığı için çok mutlu olduğunu belirten Melis Bilici, herkese teşekkür etti.
TACINI BAŞKAN TAKTI
Melis’e tacını takan Belediye Başkanı Ulrich Roland, yabancı kökenli birinin elma güzeli seçilmesinden mutlu olduğunu kaydetti. Başkan Roland, Gladbeck ve Alanya’nın kardeş şehir olduğunu da hatırlatarak Türkleri çok sevdiğini söyledi.
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