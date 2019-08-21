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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA
21.08.2019 - 11:02, Son Güncelleme:

19 günlük gergin bekleyiş sona erdi

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19 günlük gergin bekleyiş sona erdi

Libya açıklarından kurtardığı 107 kaçak göçmenle İtalya’nın Lampedusa Limanı açıklarında bekletilen ve limana yanaşmasına izin verilmeyen Open Arms insani yardım teknesinin 19 günlük bekleyişi son buldu. İtalya Savcısı Luigi Patronaggio, dün akşam saatlerinde Open Arms’daki 107 kaçak göçmenin karaya çıkartılması ve İspanya bayraklı insani yardım gemisine el konulması kararı çıkarttı.

BASINA konuşan İtalyan Savcı Salvatore Vella ise, kararın gün içinde sağlık personeli tarafından Open Arms’da yapılan incelemeden sonra hijyen ve sağlık koşullarının kötüleştiğini tespit edilmesi üzerine çıkarıldığını söyledi. Open Arms Yardım Kuruluşu kurucusu Oscar Camps, sosyal medya hesabından dün yaptığı anonsla “Bugün, 19 günlük bekleyişin sonunda Lampedusa’ya yanaşıyoruz. Tekneye geçici olarak el konulacak. Fakat bu, Open Arms’ın taşıdığı göçmenlere birilerinin yardım edeceği koşulları sağlamak için ödemeyi göze aldığı bir bedeldir” dedi.

19 günlük gergin bekleyiş sona erdi


Açıklamaların ardından dün akşam saatlerinde Lampedusa’ya yanaşan Open Arms’da göçmenlerin sevinci yardım kuruluşu yetkililerinin kameralarına yansıdı. Kıyıda alkışlarla karşılanan göçmenlerin tamamının indirilmesinin ardından yardım teknesine geçici olarak el konuldu.

İSPANYA DAVET ETMİŞTİ
Teknede gittikçe kötüleşen koşullar nedeniyle çok sayıda göçmen dün öğlen saatlerinde denize atlayarak İtalya kıyılarına doğru yüzmeye çalışmıştı. Çoğu Afrika kökenli olan göçmenlerin bu hamlesinin ardından İspanya, İspanyol limanlarına gelmesi için defalarca davette bulunduğu teknedeki sığınmacıları alması için bölgeye askeri gemiler yollayacağını açıklamıştı.

19 günlük gergin bekleyiş sona erdi


İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sosyal medya hesabı üzerinden, “İspanya Donanmasından Audaz gemisi, bu öğleden sonra Lampedusa Adası’na yelken açmaya ve Open Arms sakinlerine yardım etmeye hazır. Audaz, yardım teknesine Mallorca’daki Palma Limanında katılacak. Bu önlem sayesinde İspanya, insani yardım krizini bu hafta çözecek” ifadelerini kullandı.

 

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