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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraflar: dpa, Reuters, Getty Images
08.10.2019 - 12:16, Son Güncelleme:

19 Aralık’ı hatırlattı! Kaza mı saldırı mı?

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19 Aralık’ı hatırlattı! Kaza mı saldırı mı?

Almanya’nın Hessen Eyaleti’nde bir kişi, çaldığı TIR’ı otomobillerin üzerine sürdü. Olayda 9 kişi yaralandı, 8 otomobil hasar gördü. Yaralılar arasında hayati tehlikesi olan bulunmazken, polis, hafif yaralanan saldırganın 30 yaşında Suriyeli ve adının Muhammed olduğunu açıkladı.

HESSEN Eyaleti sınırları içinde kalan Limburg’da yaşanan olayda, bir kişi şehir merkezinden çaldığı TIR’ı hızla kavşağa sürerek otomobillere çarptı. Önüne kattığı bazı otomobilleri de sürükledi. Olayda 9 kişi yaralandı, 8 otomobil neredeyse kullanılamaz hale geldi. Asayiş Dairesi Basın Sözcüsü Markus Sabais, saldırganın hafif yaralı olarak yakalandığını ve olayın her yönüyle soruşturulduğunu söyledi. Sabais, “Eğer böyle bir olay gerçekleşiyorsa, polisin sorumluluğu olayı her yönüyle araştırmaktır” dedi.
Hessen Savcılığı, ‘terör saldırısı’ boyutunun da araştırıldığını açıklarken, Alman İkinci Kanalı ZDF ise güvenlik çevrelerine dayandırdığı haberinde, olayın terör saldırısı olduğunu ve soruşturmaya Federal Savcılığın el koyduğunu bildirdi. Edinilen bilgiye göre 30 yaşındaki Suriyeli şüpheli Muhammed, polisteki sorgusunda ifade vermeyi reddetti.

19 Aralık’ı hatırlattı Kaza mı saldırı mı
12 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ
Pazartesi akşamı Hessen’de yaşanan olay, akıllara, 19 Aralık 2016’da Berlin’deki Noel Pazarı’na yapılan saldırıyı getirdi. DEAŞ terör örgütü üyesi Anis Amri, 19 Aralık 2016’da Yıkık Kilise’nin önünde kurulan Noel Pazarı’na, Polonya plakalı TIR ile girmiş, 6 ayrı ülke vatandaşı 12 kişinin ölümüne, 52 kişinin de yaralanmasına yol açmıştı. Amri, saldırıdan kısa süre sonra İtalya’da polisle girdiği çatışmada öldürülmüştü. Amri’nin ayrıca Berlin polisi tarafından yakından takip edildiği ve nerede olduğu bilindiği halde yakalanmadığı ortaya çıkmıştı. Berlin Emniyeti ve İçişleri senatörlüğü ihmal nedeniyle büyük eleştirilere hedef olmuştu.

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