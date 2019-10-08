19 Aralık’ı hatırlattı! Kaza mı saldırı mı?
Almanya’nın Hessen Eyaleti’nde bir kişi, çaldığı TIR’ı otomobillerin üzerine sürdü. Olayda 9 kişi yaralandı, 8 otomobil hasar gördü. Yaralılar arasında hayati tehlikesi olan bulunmazken, polis, hafif yaralanan saldırganın 30 yaşında Suriyeli ve adının Muhammed olduğunu açıkladı.
HESSEN Eyaleti sınırları içinde kalan Limburg’da yaşanan olayda, bir kişi şehir merkezinden çaldığı TIR’ı hızla kavşağa sürerek otomobillere çarptı. Önüne kattığı bazı otomobilleri de sürükledi. Olayda 9 kişi yaralandı, 8 otomobil neredeyse kullanılamaz hale geldi. Asayiş Dairesi Basın Sözcüsü Markus Sabais, saldırganın hafif yaralı olarak yakalandığını ve olayın her yönüyle soruşturulduğunu söyledi. Sabais, “Eğer böyle bir olay gerçekleşiyorsa, polisin sorumluluğu olayı her yönüyle araştırmaktır” dedi.
Hessen Savcılığı, ‘terör saldırısı’ boyutunun da araştırıldığını açıklarken, Alman İkinci Kanalı ZDF ise güvenlik çevrelerine dayandırdığı haberinde, olayın terör saldırısı olduğunu ve soruşturmaya Federal Savcılığın el koyduğunu bildirdi. Edinilen bilgiye göre 30 yaşındaki Suriyeli şüpheli Muhammed, polisteki sorgusunda ifade vermeyi reddetti.12 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ
Pazartesi akşamı Hessen’de yaşanan olay, akıllara, 19 Aralık 2016’da Berlin’deki Noel Pazarı’na yapılan saldırıyı getirdi. DEAŞ terör örgütü üyesi Anis Amri, 19 Aralık 2016’da Yıkık Kilise’nin önünde kurulan Noel Pazarı’na, Polonya plakalı TIR ile girmiş, 6 ayrı ülke vatandaşı 12 kişinin ölümüne, 52 kişinin de yaralanmasına yol açmıştı. Amri, saldırıdan kısa süre sonra İtalya’da polisle girdiği çatışmada öldürülmüştü. Amri’nin ayrıca Berlin polisi tarafından yakından takip edildiği ve nerede olduğu bilindiği halde yakalanmadığı ortaya çıkmıştı. Berlin Emniyeti ve İçişleri senatörlüğü ihmal nedeniyle büyük eleştirilere hedef olmuştu.
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