18 yıl önce 8 filmle başladık! Yapılmayacak şeyi yaptık
18. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, Kültürlerarası Transfer Derneği ve TÜRSAK Vakfı işbirliği ile yarın başlıyor. Açılışını ‘Bal Kaymak’ adlı film ile yapacak festivalde 40’ın üzerinde Türk filmi gösterilecek.
KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosluğu’nun desteklediği
18. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali yarın ‘Bal Kaymak’ filmiyle açılıyor.
Ezel Akay’ın başkanlığında Gani Müjde, Şükrü Avşar, Mehmet Açar, Vildan Atasever, Hakan Bilgin ve Çiçek Kahraman’dan oluşan Türkiye Jürisi tarafından seçilen filmler, festivalin ‘Alman Sinemacılar Gözüyle Türk Filmleri Yarışması’nda yer alacak.
EN İYİLERE ‘ALTIN ELMA’
Türk sinemasının güncel örneklerini sunacak festivalde ‘Borç’, ‘İşe Yarar Birşey’, ‘Kar’, ‘Kaygı’, ‘Kelebekler’, ‘Körfez’, ‘Martı’, ‘Ölümlü Dünya’, ‘Sarı Sıcak’ ve ‘Taksim Hold’em’ filmleri yarışacak.
Daniel Zuta, Sebastian Popp, Jutta Feit, Julia Irene Peters, Cornelia Schendel, Mehmet Arif Özserin ile Claudia Prinz’den oluşan jürinin seçimiyle en iyi film, yönetmen, görüntü yönetmeni, senarist, oyuncu ve müzik alanında ‘Altın Elma Ödülleri’ verilecek.
İZLEYİCİLERİN YÜZDE 49’U YABANCI
Festivalin Türkiye Koordinatörü Serap Gedik, 18 yıl önce 8 film gösterimiyle başladıkları festivalde 40’ın üstünde film ve belgesel gösterileceğini belirterek “Almanya’da yapılmayacak bir şeyi başardık. Hapishanede film gösterimleri yapıyoruz. Önce erkekler bölümüydü şimdi her iki bölümde de yapıyoruz. Her sene bir şey ekliyoruz. 18 yılda bu festival bize, sinemanın dilinin ortak olduğunu gösterdi. Festivalimizin yüzde 49 oranında Türk olmayan seyircisi var. Anladık ki onlar da Türk filmlerini çok seviyor” dedi.
ONUR VE VEFA ÖDÜLLERİ
Festival kapsamında yönetmen Erden Kıral, oyuncu Cezmi Baskın ile oyuncu ve ses sanatçısı Işıl Yücesoy’a “Yaşam Boyu Onur Ödülü”, 2004’te hayatını kaybeden oyuncu Feridun Karakaya adına oğlu Cem Karakaya’ya da “Vefa Ödülü” verilecek. Festival 19 Ekim’de sona erecek.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle