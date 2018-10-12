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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
AA
12.10.2018 - 14:42, Son Güncelleme:

18 yıl önce 8 filmle başladık! Yapılmayacak şeyi yaptık

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18 yıl önce 8 filmle başladık! Yapılmayacak şeyi yaptık

18. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, Kültürlerarası Transfer Derneği ve TÜRSAK Vakfı işbirliği ile yarın başlıyor. Açılışını ‘Bal Kaymak’ adlı film ile yapacak festivalde 40’ın üzerinde Türk filmi gösterilecek.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosluğu’nun desteklediği
18. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali yarın ‘Bal Kaymak’ filmiyle açılıyor.
Ezel Akay’ın başkanlığında Gani Müjde, Şükrü Avşar, Mehmet Açar, Vildan Atasever, Hakan Bilgin ve Çiçek Kahraman’dan oluşan Türkiye Jürisi tarafından seçilen filmler, festivalin ‘Alman Sinemacılar Gözüyle Türk Filmleri Yarışması’nda yer alacak.

18 yıl önce 8 filmle başladık Yapılmayacak şeyi yaptık

EN İYİLERE ‘ALTIN ELMA’
Türk sinemasının güncel örneklerini sunacak festivalde ‘Borç’, ‘İşe Yarar Birşey’, ‘Kar’, ‘Kaygı’, ‘Kelebekler’, ‘Körfez’, ‘Martı’, ‘Ölümlü Dünya’, ‘Sarı Sıcak’ ve ‘Taksim Hold’em’ filmleri yarışacak.
Daniel Zuta, Sebastian Popp, Jutta Feit, Julia Irene Peters, Cornelia Schendel, Mehmet Arif Özserin ile Claudia Prinz’den oluşan jürinin seçimiyle en iyi film, yönetmen, görüntü yönetmeni, senarist, oyuncu ve müzik alanında ‘Altın Elma Ödülleri’ verilecek.

18 yıl önce 8 filmle başladık Yapılmayacak şeyi yaptık


İZLEYİCİLERİN YÜZDE 49’U YABANCI
Festivalin Türkiye Koordinatörü Serap Gedik, 18 yıl önce 8 film gösterimiyle başladıkları festivalde 40’ın üstünde film ve belgesel gösterileceğini belirterek “Almanya’da yapılmayacak bir şeyi başardık. Hapishanede film gösterimleri yapıyoruz. Önce erkekler bölümüydü şimdi her iki bölümde de yapıyoruz. Her sene bir şey ekliyoruz. 18 yılda bu festival bize, sinemanın dilinin ortak olduğunu gösterdi. Festivalimizin yüzde 49 oranında Türk olmayan seyircisi var. Anladık ki onlar da Türk filmlerini çok seviyor” dedi.

18 yıl önce 8 filmle başladık Yapılmayacak şeyi yaptık

ONUR VE VEFA ÖDÜLLERİ
Festival kapsamında yönetmen Erden Kıral, oyuncu Cezmi Baskın ile oyuncu ve ses sanatçısı Işıl Yücesoy’a “Yaşam Boyu Onur Ödülü”, 2004’te hayatını kaybeden oyuncu Feridun Karakaya adına oğlu Cem Karakaya’ya da “Vefa Ödülü” verilecek. Festival 19 Ekim’de sona erecek.

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