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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
26.06.2019 - 15:26, Son Güncelleme:

18 yaşındaki öğrenciye ilaçlı içki ile toplu tecavüz davası başladı

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18 yaşındaki öğrenciye ilaçlı içki ile toplu tecavüz davası başladı

Almanya’da 18 yaşındaki öğrenci kıza diskoda ilaçlı içki içirip, toplu tecavüzle suçlanan 12 sanıktan 11’inin yargılanmasına başlandı. Sanıklar mahkemede olay çıkardı.di

ALMANYA’nın Freiburg kentinde geçen yılın ekim ayında yaşanan tecavüz olayı kamuoyunda derin tepki yaratmıştı. 18 yaşındaki üniversite öğrencisi kıza toplu tecavüzle suçlanan, sekizi Suriyeli, biri Iraklı, biri Cezayirli, biri Alman 11 sanığın yargılanmasına başlandı. Bir sanık ise aranıyor. Freiburg Eyalet Mahkemesi’nde başlayan duruşmaya sanıklar yüzlerini ceketleri veya dosyalarla kapatarak girdi. Cezayirli sanık Mohamed H. salona girerken salondaki izleyicilere yönelik işaretler yaparak bağırdı. Güvenlik görevlileri sanığı susturdu.

18 yaşındaki öğrenciye ilaçlı içki ile toplu tecavüz davası başladı

İÇERİ GİRİP ARKADAŞLARINI ÇAĞIRDI
İlk duruşmada savcı Freiburg diskosu önünde gece yarısı yaşanan toplu tecavüz olayını anlattı. Savcılığın iddianamesine göre Suriyeli Majid H., genç kızı, kalçasındaki dövmeyi gösterme vaadiyle diskodan çıkardı. Kızı diskonun önündeki çalılığa itip zorla tecavüz etti. Genç kız, içeceğine ilaç katıldığı ve uyuşturucu verildiği için kendini savunamadı. Tecavüzcü tekrar diskoya giderek, arkadaşlarını çağırdı. En az 10 kişi daha kıza tecavüz etti. Savcılık 11 sanığı, tecavüz ve yardıma muhtaç birine yardım etmemekle suçluyor.

18 yaşındaki öğrenciye ilaçlı içki ile toplu tecavüz davası başladı

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