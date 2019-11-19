18 milyon 700 bin ton plastik çöpe atıldı
Almanya’da 2017 yılının plastik çöp rakamları açıklandı. Buna göre kişi başına üretilen plastik çöp miktarı 227 kiloyu buldu. Bu miktar bir önceki yıla göre yüzde 3 oranında artış gösterdi.
2017’de Almanya’da üretilen toplam plastik çöp miktarı ise 18 milyon 700 bin ton olarak açıklandı. Çevre Koruma Dairesi (UBA) Başkanı Maria Krautzberger, “Bu rakamlar çevre koruma için çok kötü. Ayrıca ham madde açısından da kötü. Bu durum bize gereksiz yere plastik kullanılmaması gerektiğini hatırlatıyor. Kahve içerken bir kullanımlık bardaklar yerine çok kullanımlı bardak tercih edilmeli” diye konuştu.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle