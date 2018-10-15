18. Frankfurt Türk Film Festivali başladı: Türkler olmadan fakir olurduk
Almanya’da 19 Ekim’e kadar sürecek 18. Frankfurt Türk Film Festival’i, kapılarını açtı. En yeni 40’a yakın Türk filminin gösterileceği festivale Türk sinema yıldızları, yönetmen ve yapımcılar katıldı. Frankfurt Belediye Başkanı Uwe Becker “Frankfurt, Türk kültürü olmadan fakirleşirdi” dedi.
Frankfurt Türk Film Festivali 18. kez kapılarını açtı. Bal Kaymak filmi ile gerçekleşen açılışa filmin oyuncuları Cezmi Baskın, Işıl Yücesoy, Hakan Bilgin, Ömer Tan ile yönetmen Onur Tan katıldı. Bal Kaymak’ın küçük oyuncusu Ömer Tan’ın doğum günü olması nedeniyle salonu dolduran izleyiciler hep birlikte alkışlar eşliğinde ‘İyi ki doğdun’ şarkısını söyledi.
İNSANLAR BU KÖPRÜDEN GİDİP GELMELİ
Frankfurt’un CDU’lu Belediye Başkanı Uwe Becker, festivalin iki ülke arasında olabilecek en büyük köprüyü inşaa ettiğini ve insanların bu köprüden gidip gelmesi gerektiğini söyledi. Becker “Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin çok daha iyi olduğu günler oldu. Yine çok iyi olacağına eminim. Frankfurt, Türk kültürü olmadan fakirleşirdi” dedi.
Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı ise Türk sinemasının 104 yıl içinde kat ettiği gelişmelere dikkati çekti ve “Türk sinemasının bugün geldiği nokta gurur verici” diye konuştu.
ELLİNCİ, YÜZÜNCÜ YILLARI DA YAŞARIZ
Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı da dünyada çok sıkıntılı bir dönem olduğunu belirterek “Biz, sanatçılardan, film ve sanatlarıyla zor dönemleri atlatmak için gerekli güç, cesaret ve umut aşılamalarını istiyoruz. 18 yıllık geçmiş, Türk sinemasına, kültürüne ilginin kanıtı” diye konuştu. Oyuncu Hakan Bilgin ise “İnşallah festival elden ele devreder ve daha ellinci, yetmiş, yüzüncü yılları da yaşarız” dedi.
YEDİNCİ KEZ ALTIN ELMA
Vildan Atasever, Özcan Deniz, Hazar Ergüçlü, Yetkin Dikinciler ile Ezel Akay’ın da olduğu ünlü yıldızların katılacağı festivalde kırka yakın gözde Türk ve Avrupa filmleri gösterilecek. Yedinci Altın Elma ödüllerinin sahiplerini bulacağı festivalde ‘Alman Sinemacılar Gözüyle Türk Filmleri Yarışması’ da yapılacak. ‘Debt-Borç’, Something Useful-İşe Yarar Birşey’, ‘Snow-Kar, ‘Inflame-Kaygı, ‘Schmetterlinge Butteflies-Kelebekler’, ‘The Gulf-Körfez’, ‘The Seagull-Martı’, Mortal World-Ölümlü Dünya’, ‘Yellow Heat-Sarı Sıcak’ ve Taksim Hold’em’ Altın Elma için yarışacak.
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