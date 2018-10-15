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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Kazım DOĞAN / FRANKFURT
15.10.2018 - 14:16, Son Güncelleme:

18. Frankfurt Türk Film Festivali başladı: Türkler olmadan fakir olurduk

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18. Frankfurt Türk Film Festivali başladı: Türkler olmadan fakir olurduk

Almanya’da 19 Ekim’e kadar sürecek 18. Frankfurt Türk Film Festival’i, kapılarını açtı. En yeni 40’a yakın Türk filminin gösterileceği festivale Türk sinema yıldızları, yönetmen ve yapımcılar katıldı. Frankfurt Belediye Başkanı Uwe Becker “Frankfurt, Türk kültürü olmadan fakirleşirdi” dedi.

 

18. Frankfurt Türk Film Festivali başladı: Türkler olmadan fakir olurduk

Frankfurt Türk Film Festivali 18. kez kapılarını açtı. Bal Kaymak filmi ile gerçekleşen açılışa filmin oyuncuları Cezmi Baskın, Işıl Yücesoy, Hakan Bilgin, Ömer Tan ile yönetmen Onur Tan katıldı. Bal Kaymak’ın küçük oyuncusu Ömer Tan’ın doğum günü olması nedeniyle salonu dolduran izleyiciler hep birlikte alkışlar eşliğinde ‘İyi ki doğdun’ şarkısını söyledi.

18. Frankfurt Türk Film Festivali başladı: Türkler olmadan fakir olurduk

İNSANLAR BU KÖPRÜDEN GİDİP GELMELİ
Frankfurt’un CDU’lu Belediye Başkanı Uwe Becker, festivalin iki ülke arasında olabilecek en büyük köprüyü inşaa ettiğini ve insanların bu köprüden gidip gelmesi gerektiğini söyledi. Becker “Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin çok daha iyi olduğu günler oldu. Yine çok iyi olacağına eminim. Frankfurt, Türk kültürü olmadan fakirleşirdi” dedi.
Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı ise Türk sinemasının 104 yıl içinde kat ettiği gelişmelere dikkati çekti ve “Türk sinemasının bugün geldiği nokta gurur verici” diye konuştu.

18. Frankfurt Türk Film Festivali başladı: Türkler olmadan fakir olurduk

ELLİNCİ, YÜZÜNCÜ YILLARI DA YAŞARIZ
Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı da dünyada çok sıkıntılı bir dönem olduğunu belirterek “Biz, sanatçılardan, film ve sanatlarıyla zor dönemleri atlatmak için gerekli güç, cesaret ve umut aşılamalarını istiyoruz. 18 yıllık geçmiş, Türk sinemasına, kültürüne ilginin kanıtı” diye konuştu. Oyuncu Hakan Bilgin ise “İnşallah festival elden ele devreder ve daha ellinci, yetmiş, yüzüncü yılları da yaşarız” dedi.

YEDİNCİ KEZ ALTIN ELMA
Vildan Atasever, Özcan Deniz, Hazar Ergüçlü, Yetkin Dikinciler ile Ezel Akay’ın da olduğu ünlü yıldızların katılacağı festivalde kırka yakın gözde Türk ve Avrupa filmleri gösterilecek. Yedinci Altın Elma ödüllerinin sahiplerini bulacağı festivalde ‘Alman Sinemacılar Gözüyle Türk Filmleri Yarışması’ da yapılacak. ‘Debt-Borç’, Something Useful-İşe Yarar Birşey’, ‘Snow-Kar, ‘Inflame-Kaygı, ‘Schmetterlinge Butteflies-Kelebekler’, ‘The Gulf-Körfez’, ‘The Seagull-Martı’, Mortal World-Ölümlü Dünya’, ‘Yellow Heat-Sarı Sıcak’ ve Taksim Hold’em’ Altın Elma için yarışacak.

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