18 aylık Ali bebek Londra’yı yasa boğdu
Türkiye kökenli Gökhan-Duygu Kurtaran çiftinin 18 aylık oğulları Ali Kurtaran, Londra’da belediyeye ait bir plazanın 9’uncu katından düşerek yaşamını yitirdi. Aile, yaşanan olayda belediyenin ihmali olduğunu iddia etti.
TALİHSİZ olay, perşembe sabahı saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Başkent Londra’da belediyeye ait plazada yaşayan Gökhan-Duygu Kurtaran’ın 18 aylık bebekleri Ali Kurtaran, annesi mutfakta yemek hazırlarken yatağından kalktı ve binan ön cephesine bakan dairenin bozuk olan penceresine gitti. Burada dengesini kaybeden minik Ali, 9’uncu kattan aşağıya düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, hava ambulansı, itfaiye ve polis geldi. Ancak tüm müdahalelere rağmen Ali olay yerinde yaşamını yetirdi.
DEDESİ İSYAN ETTİ
Ailenin, Tottenham bölgesinde yer alan ‘Stellar House’ adlı plazaya 3.5 yıl önce taşındıkları, Ali bebeğin dedesi Hıdır Kurtaran’ın yaklaşık altı aydır bozuk olan pencerenin tamiri için belediyeyi aradıkları belirtildi. Pencere kolunun güvenli olmadığını belirten Hıdır Kurtaran, “En son aradığımızda pazartesi günü değiştireceklerini söylediler. Bir can gittikten sonra pencereyi alsınlar, başlarına çalsınlar” dedi. Belediyenin bakım ve onarım işlerindeki ilgisizliğinden yakınan aralarında Türklerin de yer aldığı bazı apartman sakinleri de belediye yetkililerinin bu gibi durumlarda kendilerini oyaladığını söyledi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Metropolitan Polisi olayla ilgili soruşturma başlatırken, Haringey Belediyesi ise binadaki hatalı pencereler konusunda bir açıklama yapmadı. Belediyeden yapılan açıklamada, “Çok üzücü bir olay. Polis şu anda araştırıyor ve bu çok üzücü olay hakkında daha fazla şey öğrenene kadar yorum yapmamız uygun değil” denildi.
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