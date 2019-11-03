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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
03.11.2019 - 12:23, Son Güncelleme:

18 aylık Ali bebek Londra’yı yasa boğdu

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18 aylık Ali bebek Londra’yı yasa boğdu

Türkiye kökenli Gökhan-Duygu Kurtaran çiftinin 18 aylık oğulları Ali Kurtaran, Londra’da belediyeye ait bir plazanın 9’uncu katından düşerek yaşamını yitirdi. Aile, yaşanan olayda belediyenin ihmali olduğunu iddia etti.

TALİHSİZ olay, perşembe sabahı saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Başkent Londra’da belediyeye ait plazada yaşayan Gökhan-Duygu Kurtaran’ın 18 aylık bebekleri Ali Kurtaran, annesi mutfakta yemek hazırlarken yatağından kalktı ve binan ön cephesine bakan dairenin bozuk olan penceresine gitti. Burada dengesini kaybeden minik Ali, 9’uncu kattan aşağıya düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, hava ambulansı, itfaiye ve polis geldi. Ancak tüm müdahalelere rağmen Ali olay yerinde yaşamını yetirdi.

DEDESİ İSYAN ETTİ
Ailenin, Tottenham bölgesinde yer alan ‘Stellar House’ adlı plazaya 3.5 yıl önce taşındıkları, Ali bebeğin dedesi Hıdır Kurtaran’ın yaklaşık altı aydır bozuk olan pencerenin tamiri için belediyeyi aradıkları belirtildi. Pencere kolunun güvenli olmadığını belirten Hıdır Kurtaran, “En son aradığımızda pazartesi günü değiştireceklerini söylediler. Bir can gittikten sonra pencereyi alsınlar, başlarına çalsınlar” dedi. Belediyenin bakım ve onarım işlerindeki ilgisizliğinden yakınan aralarında Türklerin de yer aldığı bazı apartman sakinleri de belediye yetkililerinin bu gibi durumlarda kendilerini oyaladığını söyledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Metropolitan Polisi olayla ilgili soruşturma başlatırken, Haringey Belediyesi ise binadaki hatalı pencereler konusunda bir açıklama yapmadı. Belediyeden yapılan açıklamada, “Çok üzücü bir olay. Polis şu anda araştırıyor ve bu çok üzücü olay hakkında daha fazla şey öğrenene kadar yorum yapmamız uygun değil” denildi.

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