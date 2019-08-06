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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
06.08.2019 - 19:12, Son Güncelleme:

175 yıllık festivale ‘bindallı’yla katıldılar

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175 yıllık festivale ‘bindallı’yla katıldılar

Almanya’nın Bavyera Eyaleti’nde Türk gençleri, Münchberg beldesinde düzenlenen 175 yıllık kır festivaline geleneksel kıyafetleriyle katıldı. Festivale, caminin yanı sıra kilise, okul, spor ve kültürel dernek temsilcileri de katıldı.

DİYANET İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Münchberg Mimar Sinan Camisi gençlik kolu üyeleri festival kapsamında Türk ve Alman bayrakları taşıdı. Festivalde bando eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Üç binden fazla kişinin katıldığı festivalde yöre halkı Bavyera’ya özel yöresel kıyafetler ve geyik derisinden yapılan elbiselerle yürüyüş gerçekleştirdi.

175 yıllık festivale ‘bindallı’yla katıldılar

‘UYUM İÇİNDE ÇALIŞIYORUZ’
Türk gençlerinin giydiği bindallı elbiseler katılımcıların beğenisini kazandı. DİTİB Münchberg Mimar Sinan Camisi Başkanı Hikmet Kıylıoğlu, her yıl geleneksel olarak düzenlenen kır festivaline 2002’den bu yana katıldıklarını söyledi. Kıylıoğlu, “Bu festivale derneğimizi ve kültürümüzü tanıtmak için katılıyoruz. Yerel yöneticiler ile gayet uyumlu bir çalışma içindeyiz. Uyum içerisinde bu birlikteliğin devamını diliyorum” dedi.
Etkinliğe ayrıca Münchberg Belediye Başkanı Christian Zuber, kardeş şehir olan Amerika’nın Missouri Belediye Başkanı Jefferson City, eyalet milletvekilleri de katıldı.

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