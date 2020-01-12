170 milyon Euro kazandı, hâlâ garsonluk yapıyor

İSVİÇRE’nin Blick gazetesine konuşan evli kadın, kazandığı ikramiyeyle kendisine ve eşine birer otomobille ev aldığını anlattı. İkramiyeyi kazandığından beri nerede olduğu bilinmeyen talihlinin, İsviçre’nin Aargau Kantonu’nda bir köyde ikâmet ettiği ise geçtiğimiz ekim ayında maliyeye verdiği 23.7 milyon İsviçre Frangı vergi beyannamesiyle ortaya çıktı. Alman eşiyle birlikte İsviçre’de yaşayan talihli kadın, “Normal yaşantımı sürdürüyorum. Haftada üç gün de her zamanki gibi işime gidiyorum. 2001’den beri aynı yerde çalışıyorum. Uzun yıllardır İsviçre’deyim. Çalışmak beni mutlu ediyor. İkramiye çıkınca eşimle güzel bir ev almaya karar verdik. Kendimize birer tane de BMW aldık. Diğer parayı ne harcadık ne de kimseyle paylaştık” dedi.

‘GÖZLERİME İNANAMADIM’

2 Ekim 2018 çekilişte 24.5 İsviçre Frangı’yla oynadığı kupona 170 milyon Euro çıktığını göndüğünde gözlerine inanamadığını belirten kadın, parasını farklı hesaplarda tuttuğunu söyledi. “Hepsini bir hesapta tutmaktansa farklı hesaplara dağıtmak daha akıllıca” diyen talihli, “Kimliğimi gizlemeye devam edeceğim. Eğer benim burada çalıştığım ortaya çıkarsa, ne olacağını düşünemiyorum” dedi. Kadının çalıştığı restoranın daimi müşterilerinden biri ise, “Ben onun milyoner olduğunu biliyorum. Ve ona normal bir garson muamelesi yapıyorum. Her seferinde bahşiş veriyorum” dedi.