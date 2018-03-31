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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
31.03.2018 - 01:50, Son Güncelleme:

17 yıl suçsuz yere hapse 3 milyon Euro tazminat

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17 yıl suçsuz yere hapse 3 milyon Euro tazminat

Somali'de 24 yıl önce öldürülen İtalyan devlet televizyonu RAI muhabiri Ilaria Alpi ve kameraman Milan Hrovatin davasında 17 yıl hapis yatan ancak daha sonra suçsuz olduğu anlaşılan Hashi Omar Hassan, 3,1 milyon Euro tazminat kazandı.

İtalyan ANSA Ajansının haberine göre, Somali'nin başkenti Mogadişu'da 1994 yılında RAI muhabiri Alpi ve kameraman Hrovatin'in öldürülmesine ilişkin suçlu bulunduğu için yaklaşık 17 yıl hapiste kalan Hassan’ın, 2016 yılında suçsuz olduğunun anlaşılmasının ardından açtığı tazminat davası dün sonuçlandı. Perugia Temyiz Mahkemesi, Hashi Omar Hassan'ın 3,181 milyon euro tazminat almasına hükmetti.  Perugia Mahkemesi, savcının Hassan'ın suçu ‘işlemediği’ şeklindeki beyanı üzerine 2016 yılının Ekim ayında Hassan'ın Alpi ve Hrovatin cinayetine ilişkin mahkumiyetini bozmuştu.     

17 yıl suçsuz yere hapse 3 milyon Euro tazminat

ARAÇLARINDA PUSUYA DÜŞÜRÜLMÜŞLERDİ
Ilaria Alpi (32) ve Milan Hrovatin (45), 20 Mart 1994'te Mogadişu'da araçlarının içinde pusuya düşürülerek öldürülmüştü. Başta, Alpi ve Hrovatin'in Somalili militanlarla İtalyan arabulucular arasında yaşanan çatışmaların ‘intikamını almak için’ öldürüldüğü düşünülüyordu. Ancak Ilaria Alpi'nin ebeveynleri 1999 yılında yayımladıkları bir kitapta, Alpi ve Hrovatin'in ‘içinde iki ülkenin de üst düzey siyasi, askeri ve ekonomik figürlerini barındıran uluslararası silah ve zehirli atık çemberini açıklamamaları için öldürüldüğünü’ iddia etmişti.
Olayla ilgili 1999 yılında görülen davanın ilk duruşmasında beraat eden Somalili Hassan, 2000 yılında görülen temyiz davasında suçlu bulunarak müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Hassan'ın cezası "suç önceden planlanmadığı" için 26 yıla indirilmişti.     

TANIK 15 YIL SONRA İTİRAF ETTİ
Ancak 2015 yılında ‘Gelle’ ismiyle de bilinen davanın ana tanığı Ahmed Ali Rage, Hassan'ın ‘masum’ olduğunu söylemiş, Rai 3 kanalına verdiği röportajda da "Hassan'a karşı tanıklık yapmasının istendiğini, aslında kimin ateş ettiğini görmediğini" dile getirmişti.     
Ayrıca Alpi'nin cansız bedeninin fotoğrafları, ölüm raporu, notları, kamerası ve video kasetleri Afrika'dan İtalya'ya getirilirken ailenin kitapta bahsettiği iddiaları güçlendirecek şekilde kaybolmuştu.

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