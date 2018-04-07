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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
AA
07.04.2018 - 18:32, Son Güncelleme:

17 kentte 27 bin gül dağıttılar

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17 kentte 27 bin gül dağıttılar

Hollanda’da İslam Toplumu Milli Görüş (İGMG) teşkilatlarına bağlı Hollanda İslam Federasyonu (NIF) ve Kuzey Hollanda Milli Görüş Federasyonu (MGNN) tarafından organize edilen etkinlikte, 23 farklı noktada İslamiyet hakkında bilgi verildi. Özellikle büyük şehirlerde organize edilen “Buyrun ben Müslümanım” etkinliğinde, 17 farklı kentte, 250 gönüllü 27 bin gül ve İslam’ı anlatan broşür dağıttı.

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  • 17 kentte 27 bin gül dağıttılar
  • 17 kentte 27 bin gül dağıttılar
  • 17 kentte 27 bin gül dağıttılar
  • 17 kentte 27 bin gül dağıttılar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Hollanda medyasının da takip ettiği etkinlikle ilgili konuşan gönüllü İdris Erdoğan, hedeflerinin Hollandalılara broşür ve güllerle İslam’ı anlatarak son yıllarda Avrupa ve Hollanda’da hem İslam’a hem de Müslümanlara karşı oluşan ön yargıları yıkmak olduğunu söyledi. Etkinliğin çok güzel bir inisiyatif olduğunu belirten Hollandalı Petra Warmerdam ise, “İnsanları birbirine yaklaştırmanın çok iyi olduğunu düşünüyorum. Çok yanlış anlaşılmalar ve yaşanan bazı şeyler var. İnsanlar birbirlerini genelde tanımıyorlar. En önemlisi de neler oluyor, neler yaşanıyor ve dinin içeriği nedir, bunu anlatarak insanları aydınlatmaları çok güzel” dedi.

17 kentte 27 bin gül dağıttılar

‘KÖTÜ İMAJI DÜZELTMEMİZ GEREKİYOR’
Hollanda’da yapılan son yerel seçimlerde büyük başarı elde eden Denk Partisinin Meclis Grup Başkanı Tunahan Kuzu, “Dört yıldır bu proje başladığından beri katıldığım ve değer verdiğim bir etkinlik. Avrupa’daki Müslümanlar olarak özellikle batı dünyasında oluşturulan kötü imajı yok etmek için elimizden gelen her şeyi yaparak bunu düzeltmemiz gerekiyor. Ben de Denk Partisi adına her yıl buna bir şekilde katkı sağlamaya çalışıyorum” diye konuştu.
Etkinliği çok beğendiğini belirten ismini vermek istemeyen Hollandalı bir ziyaretçi de “Gül ile birlikte İslam’ı anlatan sonradan okuyabileceğim broşürün de verilmesi çok güzel. Müslüman olan iş arkadaşlarım var, bazı şeyleri zaten biliyorum. Ben birinin hakkında bir şey bilmeden köşeye atılmasına karşıyım. Dinine bakmadan önce insan olduğuna bakmak lazım” dedi.

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