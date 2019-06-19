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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraflar: dpa
19.06.2019 - 13:16, Son Güncelleme:

17 dersin 14’ünü ‘A’ ile geçti

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17 dersin 14’ünü ‘A’ ile geçti

16 yaşındaki İsveçli aktivist Greta Thunberg, kendisine yönelik yapılan “Okulunu ve derslerini aksatıyor, kötü örnek oluyor” eleştirilerine karnesiyle cevap verdi. 17 dersin 14’ünü en iyi not olan ‘A’ ile geçen Greta, üç dersini de ‘B’ notuyla geçti. Böylece ülkesi İsveç ve Avrupa’nın diğer ülkelerindeki çevre ve iklim eylemlerini organize ederken derslerini de aksatmadığını tüm dünyaya gösterdi.

GRETA Thunberg, sadece İsveç dili, spor ve tüketici bilinci derslerinde en iyi notu alamadı. İklim değişikliğine dikkati çekmek için okulların açıldığı günden itibaren cuma günleri derslere girmeyen Greta Thunberg, okula gitmek yerine parlamento önünde oturma eylemi yaptı. Bu yüzden de kimi çevreler genç aktivisti öğrencilere kötü örnek olmakla suçladı. Derslerinden aldığı iyi notlarla ilgili, “Bu notları alabilmek için gerçekten çok büyük mücadele verdim” diyen Greta Thunberg, girmediği derslerin notlarını ve materyallerini alarak evde yoğun ders çalıştığını söyledi.
Greta’yı eğitim gördüğü okul yönetimi de eylemlerinde destekliyor. Genç kızın yaptıklarının anlam kazanmasını isteyen okul yönetimi, öğrencilerini hiç yalnız bırakmıyor. ‘Gelecek için her cuma’ inisiyatifini kuran Greta Thunberg, 10. sınıfa geçti. İsveç’te öğrenciler 9. sınıfı bitirene kadar okula gitmek ve derslere katılmak zorunda. 10. sınıftan itibaren okul zorunluluğu bulunmuyor.

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